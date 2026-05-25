ETV Bharat / state

धनबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, कई दुकानों में मिली भारी अनियमितता

धनबाद: कोयलांचल में मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को बड़ा जांच अभियान चलाया. उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. राजा कुमार के नेतृत्व में स्टेशन रोड क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स में औचक निरीक्षण किया गया. कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों में हड़कंप मच गया.

जब्त की गई पैकेट बंद खाद्य सामग्री

इस दौरान ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ मोबाइल लैब की मदद से 140 से अधिक खाद्य पदार्थों के नमूनों की मौके पर जांच की गई. जांच में कई दुकानों में एक्सपायरी डेट पार कर चुके पैकेट बंद खाद्य सामग्री, सॉस और मसालों के इस्तेमाल का खुलासा हुआ. टीम ने ऐसे सामानों को तुरंत जब्त कर नष्ट करने की कार्रवाई की.

जानकारी देते खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. राजा कुमार (Etv bharat)

प्रतिबंधित रंग और हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल