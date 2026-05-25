ETV Bharat / state

धनबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, कई दुकानों में मिली भारी अनियमितता

धनबाद में मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान चलाया.

Food Safety Department inspection
सैंपल की जांच (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 25, 2026 at 8:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: कोयलांचल में मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को बड़ा जांच अभियान चलाया. उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. राजा कुमार के नेतृत्व में स्टेशन रोड क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स में औचक निरीक्षण किया गया. कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों में हड़कंप मच गया.

जब्त की गई पैकेट बंद खाद्य सामग्री

इस दौरान ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ मोबाइल लैब की मदद से 140 से अधिक खाद्य पदार्थों के नमूनों की मौके पर जांच की गई. जांच में कई दुकानों में एक्सपायरी डेट पार कर चुके पैकेट बंद खाद्य सामग्री, सॉस और मसालों के इस्तेमाल का खुलासा हुआ. टीम ने ऐसे सामानों को तुरंत जब्त कर नष्ट करने की कार्रवाई की.

जानकारी देते खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. राजा कुमार (Etv bharat)

प्रतिबंधित रंग और हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल

निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ चाट और फास्ट फूड दुकानों में खाने को आकर्षक बनाने के लिए प्रतिबंधित रंग और हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में बासी, दूषित और हानिकारक खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट करवाया.

खाद्य सामग्री के रख रखाव की गहन जांच

इसके अलावा दुकानों में साफ-सफाई, खाद्य सामग्री के रख-रखाव और स्टॉक रजिस्टर की भी गहन जांच की गई. जिन प्रतिष्ठानों के पास फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, उन्हें सख्त चेतावनी देते हुए जल्द लाइसेंस बनवाने का निर्देश दिया गया.

आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी: डॉ. राजा कुमार, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी

ये भी पढ़ें- धनबाद में मिलावटी खाद्य पदार्थों का धंधा, खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों से की सावधान रहने की अपील

रामगढ़ में 3.5 लाख की नकली पनीर समेत अन्य खाद्य पदार्थ जब्त, बिहार से रांची में खपाने की थी तैयारी

खाद्य पदार्थों के निर्माण में कपड़ा रंगने वाले कलर का प्रयोग, खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में भारी मात्रा में रंग जब्त

TAGGED:

मिलावट के खिलाफ कार्रवाई
SHOPS RAIDED FOR ADULTERATION
FOOD SAFETY DEPARTMENT RAID
DHANBAD
ACTION AGAINST ADULTERATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.