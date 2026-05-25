धनबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, कई दुकानों में मिली भारी अनियमितता
धनबाद में मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान चलाया.
Published : May 25, 2026 at 8:33 PM IST
धनबाद: कोयलांचल में मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को बड़ा जांच अभियान चलाया. उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. राजा कुमार के नेतृत्व में स्टेशन रोड क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स में औचक निरीक्षण किया गया. कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों में हड़कंप मच गया.
जब्त की गई पैकेट बंद खाद्य सामग्री
इस दौरान ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ मोबाइल लैब की मदद से 140 से अधिक खाद्य पदार्थों के नमूनों की मौके पर जांच की गई. जांच में कई दुकानों में एक्सपायरी डेट पार कर चुके पैकेट बंद खाद्य सामग्री, सॉस और मसालों के इस्तेमाल का खुलासा हुआ. टीम ने ऐसे सामानों को तुरंत जब्त कर नष्ट करने की कार्रवाई की.
प्रतिबंधित रंग और हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल
निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ चाट और फास्ट फूड दुकानों में खाने को आकर्षक बनाने के लिए प्रतिबंधित रंग और हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में बासी, दूषित और हानिकारक खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट करवाया.
खाद्य सामग्री के रख रखाव की गहन जांच
इसके अलावा दुकानों में साफ-सफाई, खाद्य सामग्री के रख-रखाव और स्टॉक रजिस्टर की भी गहन जांच की गई. जिन प्रतिष्ठानों के पास फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, उन्हें सख्त चेतावनी देते हुए जल्द लाइसेंस बनवाने का निर्देश दिया गया.
आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी: डॉ. राजा कुमार, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी
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