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नोएडा: खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, कई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स से लिये टोमेटो सॉस, मोमो सॉस और अचार के नमूने

खाद्य सुरक्षा विभाग ने आज नोएडा से लेकर सूरजपुर और दादरी तक कई नामी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर ताबड़तोड़ छापेमारी की

raid on food processing unit
फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर ताबड़तोड़ छापेमारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 16, 2026 at 2:06 PM IST

2 Min Read
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नोएडा: अगर आप भी डिब्बाबंद सॉस, चटनी या अचार के शौकीन हैं, तो सतर्क हो जाएं. दरअसल, नोएडा समेत आस-पास के कई इलाकों में छापेमारी कर संदिग्‍ध खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं. नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को शुद्ध और सेहतमंद खाने-पीने की चीजें मिल सकें, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है.

डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने आज नोएडा से लेकर सूरजपुर और दादरी तक कई नामी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर ताबड़तोड़ छापेमारी की. इस दौरान फैक्ट्रियों से टोमेटो पेस्ट, मोमो सॉस और अचार के नमूने जब्त किये. कुल आठ खाद्य उत्‍पादों के नमूने लेकर जांच के लिए सरकारी प्रयोगशाला भेजे गए.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में कई नामी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर ताबड़तोड़ छापेमारी खाद्य सुरक्षा विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर सर्वेश मिश्रा ने बताया, इस विशेष अभियान के तहत तीन बड़ी टीमों ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्रियों में जाकर आठ संदिग्ध खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्र किए हैं.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमर बहादुर सरोज की टीम ने एस टी एम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारकर यहां से टोमैटो सॉस और युवाओं की पसंदीदा मोमो सॉस का सैंपल लिया. खाद्य सुरक्षा अधिकारी सैयद इबादुल्लाह और रितु सक्सेना की संयुक्त टीम ने अरियाना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर कार्रवाई की. यहां से मिक्स अचार, ग्रीन चिली अचार, ग्रीन चिली सॉस और इमली चटनी के नमूने भरे गए. सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया से खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश कुमार ने साइट-सी स्थित न्यूटी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड से टोमेटो कैचअप और टोमेटो पेस्ट का सैंपल सील किया.

असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फूड सर्वेश मिश्रा ने बताया कि,

लिए गए सभी 8 नमूनों को तुरंत सरकारी लैब भेजा जा रहा है. विभाग का साफ कहना है कि अगर लैब रिपोर्ट में किसी भी प्रोडक्ट में मिलावट या निर्धारित मानकों की अनदेखी पाई गई, तो संबंधित कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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