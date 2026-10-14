त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर एक्शन, लक्सर में नकली पनीर फैक्ट्री का पर्दाफाश
त्योहारी सीजन नजदीक आते ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए है, जिन पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 14, 2026 at 3:11 PM IST
लक्सर: नवरात्र और दीपावली के त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने लक्सर में बड़ी कार्रवाई की है. हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा महिमानंद जोशी के नेतृत्व में टीम ने देर रात और 14 अक्टूबर की सुबह लक्सर क्षेत्र के संघीपुर गढ़ी गांव में पनीर बनाने वाली एक इकाई पर छापा मारा.
छापेमारी के दौरान इकाई में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं मिलीं. टीम ने मौके से करीब 90 किलो तैयार पनीर और पनीर बनाने में इस्तेमाल हो रहा लगभग 6 क्विंटल पामोलीन ऑयल बरामद कर मौके पर ही नष्ट करा दिया. साथ ही इकाई को अग्रिम आदेश तक बंद करा दिया गया है.
रात में हुई छापेमारी, दिन में चली जांच: जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि संघीपुर गढ़ी में एक इकाई में पामोलीन ऑयल से एनालॉग (नकली) पनीर बनाया जा रहा है और इसे लक्सर, हरिद्वार और आसपास के बाजारों में सप्लाई किया जा रहा है.
सूचना के आधार पर एसडीएम लक्सर अनिल कुमार शुक्ला, सहायक आयुक्त महिमानंद जोशी, फूड इंस्पेक्टर दिलीप जैन, पुलिस टीम के साथ देर रात मौके पर पहुंची. मौके पर पहुंचने पर टीम ने देखा कि इकाई में बड़े-बड़े टबों में पनीर तैयार किया जा रहा है. जांच में पाया गया कि वहां दूध की जगह पामोलीन ऑयल, स्किम्ड मिल्क पाउडर और केमिकल्स से पनीर बनाया जा रहा था.
दो क्विंटल के फ्राइंग टब, डीप फ्रीजर और 26 क्विंटल के उपकरण मिले: छापे के दौरान मौके पर लगभग 2 क्विंटल क्षमता का एक बड़ा फ्राइंग टब, बड़े डीप फ्रीजर, पनीर को जमाने के सांचे और अन्य उपकरण मिले. अधिकारियों के अनुसार इस इकाई में एक बार में करीब 26 क्विंटल पनीर तैयार करने की क्षमता के उपकरण लगे हुए थे. यानी रोजाना कई क्विंटल नकली पनीर बनाकर बाजार में खपाया जा रहा था.
अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड में एनालॉग पनीर के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है. फिर भी चोरी-छिपे यह काम चल रहा था. पामोलीन ऑयल से बना पनीर स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है और इससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.
नमूने लैब भेजे, संचालक पर होगी सख्त कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके से पनीर और तेल के नमूने लेकर राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर जांच के लिए भेज दिए हैं. रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इकाई संचालक के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है.
सहायक आयुक्त महिमानंद जोशी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले भर में त्योहारों तक लगातार छापेमारी अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने सभी खाद्य कारोबारियों को चेतावनी दी है कि वे खाद्य सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है.
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