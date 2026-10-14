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त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर एक्शन, लक्सर में नकली पनीर फैक्ट्री का पर्दाफाश

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर एक्शन ( ETV Bharat )

छापेमारी के दौरान इकाई में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं मिलीं. टीम ने मौके से करीब 90 किलो तैयार पनीर और पनीर बनाने में इस्तेमाल हो रहा लगभग 6 क्विंटल पामोलीन ऑयल बरामद कर मौके पर ही नष्ट करा दिया. साथ ही इकाई को अग्रिम आदेश तक बंद करा दिया गया है.