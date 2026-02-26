त्योहार से पहले दिल्ली में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का अभियान शुरू, इन फूड आइटम पर जांच विशेष फोकस के निर्देश
नई दिल्ली: त्योहारे के सीजन के सीजन के मद्देनजर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह के निर्देश फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सघन एनफोर्समेंट ड्राइव शुरू की है. अभियान का मुख्य उद्देश्य सिस्टमैटिक फूड सैंपलिंग के जरिए मिलावट पर पूरी तरह रोक लगाना और खाद्य सुरक्षा मानकों का बेहद कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराना है. स्पेशल ड्राइव के दौरान कुल 66 फूड सैंपल उठाए गए, जिनमें 54 सर्विलांस सैंपल और 12 लीगल सैंपल शामिल थे, ताकि निर्धारित फ़ूड सेफ्टी स्टैंडर्ड का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके और जहां भी जरूरत हो आवश्यक एक्शन लिया जा सके.
इन खाद्य पदार्थों के लिए गए सैंपल: खाने की चीजों की कैटेगरी के हिसाब से इकट्ठा किए गए. इनमें प्रिपेयर्ड फ़ूड के तहत 16 सैंपल (9 सर्विलांस और 7 लीगल), नमक, मसाले, सूप, सॉस, सलाद और प्रोटीन प्रोडक्ट के तहत 18 सैंपल (17 सर्विलांस और 1 लीगल), 17 सैंपल जिसमें दालें, अनाज और उनसे जुड़ी चीजें शामिल हैं (13 सर्विलांस और 4 लीगल), फैट, तेल और फैट इमल्शन के तहत 11 सर्विलांस सैंपल और डेयरी प्रोडक्ट और एनालॉग के तहत 4 सर्विलांस सैंपल शामिल हैं.
सैंपल किए गए इकट्ठा: अभियान के दौरान दालों और उनसे जुड़े प्रोडक्ट पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि इनका नियमित रूप से इस्तेमाल होता है. डेयरी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की जांच के लिए दिल्ली की बड़ी खोया मंडियों और पनीर मंडियों में स्पेशल इंस्पेक्शन टीमें तैनात की गईं. साथ ही सैंपल इकट्ठा किए गए और जहां कहीं भी नियम का उल्लंघन पाए गए, वहां सख्त कार्रवाई शुरू की गई. स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया है कि इंस्पेक्शन की टीमें नियमित रूप से इन मंडियों में डेयरी एवं अन्य खाद्य प्रडोक्ट की नियमित जांच करें.
खाद्य इकाइयों पर विशेष निगरानी के निर्देश: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे इंस्पेक्शन सिर्फ ऑर्गनाइज़्ड मंडियों तक ही सीमित नहीं रखें. उन्होंने खास तौर पर डिपार्टमेंट को घनी आबादी वाले इलाकों में अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करने का निर्देश दिया हैं, जहां स्थानीय स्तर पर खोया और पनीर तैयार किया जाता है और लोकल लेवल पर सप्लाई किया जाता है. रेजिडेंशियल क्लस्टर में चल रही प्रोडक्शन यूनिट्स पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के बॉर्डर और आस-पास के इलाकों में कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया है, जहां से पनीर और खोया राजधानी दिल्ली में लाया जाता है.
सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति: दिल्ली में मिलावटी खाने की चीजों की नियमित जांच करने के लिए दिल्ली के सभी एंट्री पॉइंट्स पर भी सघन निगरानी की जा रही है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली के लोगों की हेल्थ और सेफ्टी हमारी सरकर की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. खाने में मिलावट को लेकर हमारी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है. हमारी टीमें मार्केट, प्रोडक्शन यूनिट और बॉर्डर एंट्री पॉइंट पर एक्टिवली इंस्पेक्शन कर रही हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लोगों तक सिर्फ़ सेफ़ और क्वालिटी प्रोडक्ट ही पहुंच सके. फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मंत्री को बताया कि त्योहारी सीजन के दौरान बिना रुके मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए एनफोर्समेंट टीमें वीकेंड में भी जमीनी स्तर पर एक्टिव रहेंगी.
