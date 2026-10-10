केमिकल और मिनरल ऑयल से तैयार हो रहा था पूजा का घी, कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब ने जारी किए सख्त निर्देश
खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूजा और हवन में इस्तेमाल होने वाले अखाद्य वसा उत्पादों को घी के रूप में बेचने पर रोक लगा दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 9:25 PM IST
लखनऊ: नवरात्र, दशहरा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग पूरी तरह मुस्तैद हो गया है. बाजार में पूजा और हवन के नाम पर अखाद्य वसा उत्पादों को खाद्य घी के रूप में बेचे जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब ने प्रदेशभर के लिए तत्काल प्रभाव से कड़े निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने साफ कर दिया है कि अब पूजा घी के नाम पर किसी भी ऐसे उत्पाद का निर्माण या बिक्री नहीं की जाएगी जिससे उपभोक्ताओं में भ्रम फैले.
केमिकल और मिनरल ऑयल से तैयार हो रहे थे उत्पाद: जांच में सामने आया है कि कुछ विनिर्माण इकाइयां वनस्पति, रिफाइंड तेल, एसेन्स, पैराफिन और मिनरल ऑयल जैसे केमिकल पदार्थों का इस्तेमाल करके पूजा और दीपक जलाने के लिए सामग्री तैयार कर रही थीं. इन नकली उत्पादों का रंग, रूप, गंध और पैकेजिंग असली खाद्य घी जैसी ही होती थी, जिससे उपभोक्ता भ्रम में पड़कर इन्हें गलती से खाने में इस्तेमाल कर सकते थे. खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत 'घी' यानी मिल्क फैट के कड़े मानक तय हैं, इसलिए पूजन के लिए तैयार अखाद्य उत्पादों के पैकेट पर 'घी' शब्द का इस्तेमाल करना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है.
पैकेजिंग पर लगानी होगी चेतावनी और काला क्रॉस: उपभोक्ताओं को भ्रम से बचाने के लिए विभाग ने इन उत्पादों की पैकेजिंग को लेकर बेहद सख्त नियम तय किए हैं. ऐसे अखाद्य वसा उत्पादों के रिटेल पैकेट पर एक निश्चित आकार के भीतर काले रंग का क्रॉस का निशान बनाना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही पैकेट पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्पष्ट रूप से 'मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त' लिखना जरूरी होगा. इतना ही नहीं, खाद्य घी और पूजन वाले अखाद्य उत्पादों की एक ही ब्रांड नाम यानी को-ब्रांडिंग भी नहीं की जा सकेगी ताकि दोनों के बीच साफ अंतर बना रहे.
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई: विभाग ने सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी है कि निरीक्षण के दौरान यदि इन नियमों का उल्लंघन पाया गया तो सारा स्टॉक जब्त कर लिया जाएगा. इसके साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान का लाइसेंस या पंजीकरण भी निलंबित कर दिया जाएगा. अधिकारियों ने साफ किया है कि आम जनता के स्वास्थ्य और उपभोक्ता हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. सभी इकाइयों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि त्योहारी सीजन में लोगों की सेहत सुरक्षित रह सके.
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