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केमिकल और मिनरल ऑयल से तैयार हो रहा था पूजा का घी, कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब ने जारी किए सख्त निर्देश

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई, खाद्य प्रतिष्ठानों का लाइसेंस होगा सस्पेंड. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: नवरात्र, दशहरा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग पूरी तरह मुस्तैद हो गया है. बाजार में पूजा और हवन के नाम पर अखाद्य वसा उत्पादों को खाद्य घी के रूप में बेचे जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब ने प्रदेशभर के लिए तत्काल प्रभाव से कड़े निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने साफ कर दिया है कि अब पूजा घी के नाम पर किसी भी ऐसे उत्पाद का निर्माण या बिक्री नहीं की जाएगी जिससे उपभोक्ताओं में भ्रम फैले.

केमिकल और मिनरल ऑयल से तैयार हो रहे थे उत्पाद: जांच में सामने आया है कि कुछ विनिर्माण इकाइयां वनस्पति, रिफाइंड तेल, एसेन्स, पैराफिन और मिनरल ऑयल जैसे केमिकल पदार्थों का इस्तेमाल करके पूजा और दीपक जलाने के लिए सामग्री तैयार कर रही थीं. इन नकली उत्पादों का रंग, रूप, गंध और पैकेजिंग असली खाद्य घी जैसी ही होती थी, जिससे उपभोक्ता भ्रम में पड़कर इन्हें गलती से खाने में इस्तेमाल कर सकते थे. खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत 'घी' यानी मिल्क फैट के कड़े मानक तय हैं, इसलिए पूजन के लिए तैयार अखाद्य उत्पादों के पैकेट पर 'घी' शब्द का इस्तेमाल करना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है.