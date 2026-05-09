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खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, मुहाना मंडी में 10 हजार किलो सड़े-गले फल और एक्सपायरी खजूर नष्ट कराए

विभागीय अधिकारियों ने व्यापारियों को सख्त चेतावनी देते हुए इस प्रकार के खराब फलों की बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए.

सड़े-गले फल
सड़े-गले फल (चिकित्सा विभाग)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 9, 2026 at 7:47 AM IST

2 Min Read
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जयपुर : प्रदेश में मिलावट के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मुहाना मंडी स्थित कोल्ड स्टोरेज मैसर्स अरावली ट्रेड विजन पर कार्रवाई की. इसके तहत टीम ने लगभग 8,500 किलो सड़े-गले एवं फंगस लगे फल और 1,500 किलो एक्सपायरी खजूर नष्ट करवाए.

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि केंद्रीय दल एवं सीएमएचओ जयपुर प्रथम एवं द्वितीय की संयुक्त टीम को गर्मियों के मौसम में फलों की गुणवत्ता की निगरानी एवं सर्वे के लिए सुबह मुहाना मंडी भेजा गया था. निरीक्षण के दौरान अरावली कोल्ड स्टोरेज में बड़ी मात्रा में खराब हो चुके, सड़े-गले एवं फंगस लगे सेब, अंगूर, अनार, संतरा सहित अन्य फल पाए गए.

फंगस लगे फल
फंगस लगे फल (चिकित्सा विभाग)

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फर्म के मैनेजर ने बताया कि उक्त फल विभिन्न व्यापारियों ने कोल्ड स्टोरेज में रखे थे. विभागीय टीम की ओर से संबंधित व्यापारियों को मौके पर बुलाया गया. लगभग 4 से 5 घंटे इंतजार के बाद पहुंचे कुछ व्यापारियों ने स्वीकार किया कि खराब फलों की छंटाई एवं धुलाई कर उन्हें फुटकर व्यापारियों को कम कीमत पर बेच दिया जाता है. इस पर विभागीय अधिकारियों ने व्यापारियों को सख्त चेतावनी देते हुए इस प्रकार के खराब फलों की बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए.

व्यापारियों को पाबंद किया : खाद्य सुरक्षा टीम ने दूषित फलों एवं एक्सपायरी खजूर को मंडी के डंपिंग यार्ड में नष्ट करवाया. संबंधित व्यापारियों को नोटिस जारी कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई के दौरान टीम ने आम के गोदामों का भी निरीक्षण किया. फल मंडी व्यापार संघ के साथ बैठक कर व्यापारियों को इथाईलीन के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक उपयोग की जानकारी दी गई. साथ ही मंडी पदाधिकारियों को कोल्ड स्टोरेज में रखे सड़े-गले फलों की बिक्री रोकने के लिए व्यापारियों को पाबंद करने के निर्देश दिए गए. खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से सभी फल एवं सब्जी विक्रेताओं को खाद्य कारोबार संचालन के लिए एफएसएस एक्ट के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंस बनवाने के लिए भी प्रेरित किया गया.

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खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई
ROTTEN FRUITS DESTROYED

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