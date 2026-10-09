एटा में FSDA की बड़ी कार्रवाई; 176 टीन घी सीज, 100 किलो मक्खन कराया नष्ट
सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त विजय कुमार वर्मा ने बताया कि नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 7:28 PM IST
एटा : जिले में शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित एक डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने औचक छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान टीम ने 176 टीन देसी घी सीज कर किया, जबकि 100 किलोग्राम मक्खन नष्ट कराया. इसके अलावा घी और मक्खन के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं.
सहायक आयुक्त विजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में टीम ने एक डेयरी पर पहुंचकर खाद्य पदार्थों की जांच की. इस दौरान मौके पर 176 टीन देसी घी पाए गए, जिन्हें विभाग ने सीज कर दिया. अधिकारियों ने घी के दो नमूने और मक्खन का एक नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है.
सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त विजय कुमार वर्मा ने बताया कि त्योहारों के दौरान मिलावट और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों पर नियंत्रण रखने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत छापेमारी की गई.
उन्होंने बताया कि डेयरी में खुले अवस्था में रखे मक्खन में बाहरी वस्तुओं और कीट-पतंगों के गिरने की आशंका थी. इसको ध्यान में रखते हुए करीब 100 किलो मक्खन नष्ट कराया गया. वहीं, 176 टीन घी को सीज करते हुए नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं. प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. फिलहाल घी को सीज कर दिया गया है और नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार है.
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