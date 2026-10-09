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एटा में FSDA की बड़ी कार्रवाई; 176 टीन घी सीज, 100 किलो मक्खन कराया नष्ट

एटा में FSDA की बड़ी कार्रवाई ( Photo credit: ETV Bharat )

एटा : जिले में शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित एक डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने औचक छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान टीम ने 176 टीन देसी घी सीज कर किया, जबकि 100 किलोग्राम मक्खन नष्ट कराया. इसके अलावा घी और मक्खन के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं.





सहायक आयुक्त विजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में टीम ने एक डेयरी पर पहुंचकर खाद्य पदार्थों की जांच की. इस दौरान मौके पर 176 टीन देसी घी पाए गए, जिन्हें विभाग ने सीज कर दिया. अधिकारियों ने घी के दो नमूने और मक्खन का एक नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है.