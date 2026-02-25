ETV Bharat / state

खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ एक्शन, FDA ने जारी की गाइडलाइन, अनसेफ फूड होगा रिकॉल

देहरादून: रंगों का पर्व होली जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, उसी क्रम में खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका भी तेज होती जा रही है. दरअसल, होली और नवरात्रि के दौरान दूध और दूध से बने उत्पादों के साथ ही अन्य खाद्य पदार्थों का काफी अधिक इस्तेमाल किया जाता है. जिसके चलते अधिक मुनाफा कमाने की चाह में दूध और दूध से बने उत्पादों के साथ ही अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका हो जाती है. ऐसे मामले हमेशा ही सामने आते रहे हैं. इसी को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने विशेष अभियान चलाए जाने संबंधित गाइडलाइन जारी कर दी है.

खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) से मिली जानकारी के अनुसार, दुग्ध और दुग्ध पदार्थों, खाद्य तेल, घी, खाद्य मसालों, आटा, मैदा, बेसन, कुट्टू आटा और नवरात्रि में इस्तेमाल होने वाले अन्य खाद्य पदार्थों से संबंधित निर्माण इकाइयों/डेयरी और इसका वितरण करने वाले ट्रांसपोर्टर, थोक/ रिटेल विक्रेताओं का चिन्हीकरण करते हुए इन पर परिवर्तन संबंधी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही भारतीय का सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के स्तर से लीगल एवं सर्विलांस सैंपलिंग के लिए निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष सैंपलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं.

मोबाइल टेस्टिंग वैन करेगी मौके पर जांच: एफडीए ने गाइडलाइन जारी कर निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम गठित करते हुए दुग्ध और दुग्ध पदार्थों, मिष्ठान और हाई रिस्क कैटेगरी में वर्णित निर्माण इकाइयों/ डेयरियों के साथ ही थोक और रिटेल विक्रेताओं के दुकानों पर औचक निरीक्षण किया जाए. साथ ही खाद्य पदार्थ और उसमें इस्तेमाल होने वाले चीजों की सघन जांच करते हुए सैंपल एकत्र कर आगे की कार्रवाई करें. इसके लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन में उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए मौके पर प्राथमिक जांच करें और उस जांच में मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए सैंपलों का विधिक सैंपल एकत्र कर राजकीय प्रयोगशाला को भेजा जाए.

एक्शन में पुलिस का लिया जाएगा सहयोग: जो सैंपल मानकों के अनुरूप नहीं पाए जा रहे हैं, उससे संबंधित निर्माण इकाई और सप्लाई चेन से जुड़े हुए वितरक (डिस्ट्रीब्यूटर), थोक विक्रेता/फुटकर विक्रेताओं को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही सभी ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफार्म पर विशेष निगरानी रखते हुए उनके द्वारा सप्लाई कराई जा रही खाद्य पदार्थों पर निगरानी रखें. किसी बड़ी निर्माण इकाइयों और खाद्य कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस/प्रशासन का सहयोग भी लें. राजकीय प्रयोगशाला की ओर से सैंपल की प्रकृति के अनुसार, प्राथमिकता के आधार पर सैंपलों की जांच की जाएगी. मुख्य रूप से जल्दी खराब होने वाले खाद्य सैंपलों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जाए.