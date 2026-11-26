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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को मिलेंगे नए कनिष्ठ विश्लेषक, 414 पदों पर अंतिम चयन परिणाम घोषित

कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) का फाइनल रिज़ल्ट जारी. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उप्र खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को जल्द ही नए कनिष्ठ विश्लेषक मिलने वाले हैं. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) के 414 पदों पर अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है.

आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक की सूची और श्रेणीवार कटऑफ अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है.

आयोग की ओर से जारी सूचना के तहत, कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) के कुल 417 पदों पर चयन के लिए विज्ञापन संख्या 04-परीक्षा/2024 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे. इस भर्ती की लिखित मुख्य परीक्षा 16 फरवरी 2025 को आयोजित की गई थी. लिखित परीक्षा के उपरांत अर्हता एवं अभिलेख परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई. इसके बाद आयोग ने 417 विज्ञापित पदों के सापेक्ष 414 अभ्यर्थियों के अंतिम चयन परिणाम को अनुमोदित किया है. अनारक्षित वर्ग में 168 अभ्यर्थियों का चयन आयोग की ओर से जारी श्रेणीवार चयन विवरण के अनुसार कुल 414 चयनित अभ्यर्थियों में 168 अनारक्षित वर्ग, 87 अनुसूचित जाति, 04 अनुसूचित जनजाति, 114 अन्य पिछड़ा वर्ग और 41 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हैं.