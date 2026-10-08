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कानपुर में FSDA ने की छापेमारी; निर्धारित श्रेणी के मुताबिक नहीं मिली पैकिंग, 5.87 लाख रुपये का माल सीज

कानपुर में FSDA ने की छापेमारी ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : शहर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है. जानकारी मिलने के बाद गुरुवार को सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वितीय के निर्देश पर टीम के सदस्यों ने फजलगंज स्थित एक प्रतिष्ठान पर छापेमारी की. टीम का दावा है कि प्रतिष्ठान में एडिबल फैट की सही ढंग पैकिंग नहीं की गई थी, जिसके चलते अब प्रतिष्ठान को अग्रिम आदेशों तक बंद करने के निर्देश जारी हो गए हैं.

सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय संजय प्रताप सिंह ने बताया कि उक्त प्रतिष्ठान में एडिबल फैट की सही ढंग पैकिंग नहीं की गई. जिसके चलते अब प्रतिष्ठान को अग्रिम आदेशों तक बंद करने के निर्देश जारी हो गए हैं. साथ ही प्रतिष्ठान का खाद्य कारोबार लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. इसी तरह टीम के सदस्यों ने जूही स्थित एक प्रतिष्ठान पर भी औचक छापेमारी की. सदस्यों को वहां पर मूंगफली तेल के 108 गत्ते मिले जो मानकों के विपरीत थे. यहां पर 2496 बोतलें भी जब्त की गईं. जिनका कुल मूल्य 288000 रुपये था.

