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मेरठ के 8 स्टेशनों पर खुलेंगे फूड-रिटेल आउटलेट, 9 साल के लिए मिलेगा लाइसेंस, NCRTC ने टेंडर जारी किया

NCRTC की तरफ से दिल्ली–मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर परतापुर से मोदीपुरम के बीच में 8 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है.

NCRTC ने कमर्शियल स्पेस के लिए टेंडर जारी किया.
NCRTC ने कमर्शियल स्पेस के लिए टेंडर जारी किया. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 3:29 PM IST

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मेरठ : नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) ने मेरठ के 8 स्टेशनों पर कमर्शियल जगहों को लाइसेंस पर देने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं. ये स्टेशन हैं, प्रतापपुर, रिठानी, शताब्दी नगर, भैंसाली, MES कॉलोनी, दौराली, मेरठ नॉर्थ और मोदीपुरम. इच्छुक लोग कमर्शियल उपयोग के लिए टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. पहली बार में शामिल होने के बाद अगर किसी को स्पेस मिल जाता है तो 9 साल तक मान्य होगा.

NCRTC के अधिकारियों का दावा है कि यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से और नमो भारत कॉरिडोर की वाणिज्यिक संभावनाओं को विस्तारित करने के उद्देश्य से इस दिशा में प्रयास किया जा रहे हैं. NCRTC की तरफ से दिल्ली–मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर परतापुर से मोदीपुरम के बीच में 8 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है.

NCRTC के प्रवक्ता के मुताबिक, इस निविदा में चुने गए 8 स्टेशनों पर चिन्हित 13 अलग-अलग स्थानों पर कमर्शियल स्पेस को 9 वर्ष की लाइसेंस अवधि के लिए चयनित भागीदारों को प्रदान जाएगा. यहां बेयर अनिर्मित और निर्मित, दोनों तरह के कमर्शियल स्पेस शामिल रहेंगे, जिनका आकार 14 वर्ग मीटर की छोटी यूनिट से लेकर 128 वर्ग मीटर तक के पॉकेट स्पेस तक है.

बता दें कि इन कमर्शियल स्थानों का उपयोग यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फूड आउटलेटेस, कैफे, सुविधा स्टोर, सेवा कियोस्क तथा अन्य रिटेल उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है. NCRTC स्कीम स्टेशन परिसरों के भीतर ऐसी एकीकृत सुविधाओं की उपलब्धता यात्रियों का समय बचाने और उनकी यात्रा को अधिक सहज और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से की जाएगी.

मेरठ में नमो भारत और मेट्रो स्टेशनों का निर्माण घनी आबादी वाले क्षेत्रों के पास किया गया है. वर्तमान में रोज़ाना औसतन लगभग एक लाख यात्री क्षेत्रीय नमो भारत ट्रेनों और स्थानीय मेरठ मेट्रो ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं, NCRTC का मानना है कि ऐसे में ये स्टेशन व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्त्वपूर्ण भी हैं और एक मज़बूत व्यावसायिक क्षमता रखते हैं.

82 किमी लंबा दिल्ली–मेरठ नमो भारत कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ में मोदीपुरम तक संचालित है, जिसमें कुल 25 स्टेशन हैं, 16 स्टेशन नमो भारत सेवा प्रदान करते हैं और 12 स्टेशनों पर मेरठ मेट्रो सेवा उपलब्ध है, जिनमें से 4 इंटरचेंज स्टेशन भी हैं. मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक के बीच एक ही इन्फ्रास्ट्रक्चर पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो, दोनों सेवाएं मौजूद हैं, जो देश में पहली बार है.

कैसे करें आवेदन : इच्छुक बोलीदाता ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से हिस्सा ले सकते हैं. निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी, पात्रता से लेकर नियम व शर्तें और निर्धारित समय-सीमा की जानकारी के लिए NCRTC की आधिकारिक वेबसाइट (https://ncrtc.in) और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के सीपीपी पोर्टल (https://etenders.gov.in/eprocure/app) से जानकारी पा सकते हैं.

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