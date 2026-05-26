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मेरठ के 8 स्टेशनों पर खुलेंगे फूड-रिटेल आउटलेट, 9 साल के लिए मिलेगा लाइसेंस, NCRTC ने टेंडर जारी किया

मेरठ : नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) ने मेरठ के 8 स्टेशनों पर कमर्शियल जगहों को लाइसेंस पर देने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं. ये स्टेशन हैं, प्रतापपुर, रिठानी, शताब्दी नगर, भैंसाली, MES कॉलोनी, दौराली, मेरठ नॉर्थ और मोदीपुरम. इच्छुक लोग कमर्शियल उपयोग के लिए टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. पहली बार में शामिल होने के बाद अगर किसी को स्पेस मिल जाता है तो 9 साल तक मान्य होगा.

NCRTC के अधिकारियों का दावा है कि यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से और नमो भारत कॉरिडोर की वाणिज्यिक संभावनाओं को विस्तारित करने के उद्देश्य से इस दिशा में प्रयास किया जा रहे हैं. NCRTC की तरफ से दिल्ली–मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर परतापुर से मोदीपुरम के बीच में 8 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है.

NCRTC के प्रवक्ता के मुताबिक, इस निविदा में चुने गए 8 स्टेशनों पर चिन्हित 13 अलग-अलग स्थानों पर कमर्शियल स्पेस को 9 वर्ष की लाइसेंस अवधि के लिए चयनित भागीदारों को प्रदान जाएगा. यहां बेयर अनिर्मित और निर्मित, दोनों तरह के कमर्शियल स्पेस शामिल रहेंगे, जिनका आकार 14 वर्ग मीटर की छोटी यूनिट से लेकर 128 वर्ग मीटर तक के पॉकेट स्पेस तक है.

बता दें कि इन कमर्शियल स्थानों का उपयोग यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फूड आउटलेटेस, कैफे, सुविधा स्टोर, सेवा कियोस्क तथा अन्य रिटेल उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है. NCRTC स्कीम स्टेशन परिसरों के भीतर ऐसी एकीकृत सुविधाओं की उपलब्धता यात्रियों का समय बचाने और उनकी यात्रा को अधिक सहज और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से की जाएगी.