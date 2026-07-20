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कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास में फूड प्वाइजनिंग की घटना, 10 से ज्यादा छात्राएं बीमार

कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास की 10 से 15 छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार, 4 छात्राएं अस्पताल में भर्ती, सभी की हालत सामान्य

Food poisoning incident at Kasturba Gandhi
कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास में फूड प्वाइजनिंग (ETV BHARAT CHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 20, 2026 at 10:14 PM IST

2 Min Read
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कबीरधाम : कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुल्लापुर बाजार स्थित कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक साथ 10 से 15 छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई. छात्राओं ने पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत की.इसके बाद छात्रावास प्रबंधन ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी.

छात्राओं को अस्पताल में किया गया भर्ती
जानकारी मिलते ही प्रभारी अधीक्षक ने सभी छात्राओं को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा. डॉक्टरों ने जांच के दौरान चार छात्राओं की स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया में भर्ती कराया गया. वहीं अन्य छात्राओं का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया. स्वास्थ्य विभाग की त्वरित चिकित्सा व्यवस्था के बाद सभी छात्राओं की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है.

10 से ज्यादा छात्राएं बीमार (ETV BHARAT CHATTISGARH)

प्रारंभिक जांच में फूड प्वाइजनिंग की आशंका
प्रारंभिक तौर पर मामला फूड प्वाइजनिंग का माना जा रहा है. आशंका जताई जा रही है कि छात्रावास में परोसे गए भोजन के सेवन के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ी. हालांकि, फूड प्वाइजनिंग की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है. भोजन और पेयजल के नमूनों की जांच भी कराई जाएगी, ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके. घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम छात्रावास पहुंची और छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया. छात्रावास प्रबंधन को भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं.

अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील

फिलहाल सभी छात्राएं चिकित्सकीय निगरानी में हैं और किसी की हालत गंभीर नहीं है.प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि सभी छात्राओं का समुचित इलाज किया जा रहा है और उनकी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.


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