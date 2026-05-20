मिड-डे मील के खाने में मिली दवा की गोली, 60 बच्चों और एक शिक्षक पहुंचे अस्पताल
बिहार में एक बार फिर से मिड-डे-मील खाने से बच्चे बीमार पड़े हैं. ताजा मामला नालंदा का है. पढ़ें खबर
Published : May 20, 2026 at 2:33 PM IST
नालंदा : बिहार के नालंदा से बड़ी खबर सामने आयी है. जहां नगरनौसा प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय कैला में बुधवार को मिड-डे मील खाने के बाद करीब 50 से 60 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. जिसमें एक शिक्षक भी शामिल हैं. इस भोजन को खाने के तुरंत बाद बच्चों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत होने लगी. कई बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े. घटना के बाद विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई.
मिड-डे मील खाने से बच्चे पड़े बीमार : आनन-फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) नगरनौसा और चंडी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया. गंभीर रूप से बीमार एक छात्रा को बेहतर इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल रेफर किया गया है. घटना की सूचना मिलते ही दोनों अस्पतालों में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया. जैसे ही परिजनों को बच्चों के बीमार होने की जानकारी मिली, वे घबराए हुए अस्पतालों की ओर दौड़ पड़े.
'खाने में दवा जैसी गोली दिखाई दी' : अस्पताल परिसर में बच्चों के परिजनों की भारी भीड़ जुट गई. चिकित्सकों की टीम लगातार बच्चों के इलाज में जुटी रही. पांचवीं कक्षा की छात्रा अमृता कुमारी ने बताया कि मिड-डे मील में बच्चों को चावल और चने (छोला) की सब्जी परोसी गई थी. उसका आरोप है कि भोजन में किसी दवा जैसी गोली दिखाई दी थी. भोजन करने के बाद कई बच्चों की तबीयत अचानक खराब होने लगी.
''रोजाना की तरह इस बार भोजन परोसने से पहले शिक्षकों द्वारा भोजन का स्वाद परीक्षण (टेस्टिंग) नहीं किया गया था. हालांकि बाद में अमरेश सर ने भोजन खाया, जिसके बाद उन्हें भी चक्कर आने लगा और उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल पहुंचना पड़ा.''- अमृता कुमारी, छात्रा
निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग : अस्पताल में भर्ती बच्चों में अमृता कुमारी, अंकुश कुमार, अनुराधा कुमारी, तमन्ना, निशु, मुस्कान, कृति, ऋषि, आरती, सिमरन, खुशी, आदित्य, प्रियांशु, प्रिय, दीपक, प्रीति, डोली, सौरभ, किरण और राधा कुमारी समेत तीन दर्जन से अधिक अन्य बच्चे शामिल हैं. ग्रामीणों और अभिभावकों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि भोजन की गुणवत्ता की समुचित जांच किए बिना बच्चों को खाना परोस दिया गया, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बीमार पड़ गए. लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.
''मिड-डे मील में बच्चों को छोला और चावल परोसा गया था. भोजन शुरू करने के कुछ ही समय बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी. कई बच्चों को उल्टी-दस्त होने लगे, जबकि कुछ बच्चे चक्कर खाकर बेहोश हो गए. स्थिति को देखते हुए तत्काल सभी बच्चों को अस्पताल भेजा गया. उन्होंने बताया कि घटना की लिखित सूचना विभाग के वरीय अधिकारियों को दे दी गई है.''- रजनी कुमारी, प्रधानाध्यापिका
विभाग भी कारण ढूंढने में लगा : वहीं स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. भोजन के नमूने सुरक्षित रखे गए हैं और बच्चों के बीमार होने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. फिलहाल अधिकांश बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है, जबकि चिकित्सक सभी बच्चों की लगातार निगरानी कर रहे हैं.
वहीं, प्रखंड प्रमुख रंजू कुमारी की मानें तो बच्चों के मिड डे मील के खाने से बीमार पड़ने की सूचना पर जांच के लिए पहुंच चुके हैं. जो लोग इस लापरवाही में शामिल हैं. दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर कड़ी सजा दी जाएगी. फिलहाल 6 बच्चे सदर अस्पताल बिहार शरीफ में भर्ती हैं.
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