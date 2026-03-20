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फरीदाबाद में कुट्टू का आटा खाने से 25 से ज्यादा लोग बीमार, उल्टी-दस्त और बुखार की शिकायत

कुट्टू का आटा खाया, रात में बिगड़ी तबीयत: जिन लोगों ने कुट्टू का आटा खाया था. देर उनकी तबीयत खराब होने लगी. उल्टी-दस्त और बुखार की शिकायतें सभी को होने लगी. कई लोगों को पेट दर्द, और सिर दर्द की शिकायत हुई. जिसके बाद सभी को आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया.

फरीदाबाद: डबुआ कॉलोनी में कुट्टू का आटा खाने से 25 से ज्यादा लोग बीमार हो गए. जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा. मिली जानकारी के अनुसार कॉलोनी के निवासी पुलकित, माया, प्रीति, जॉनी, कपिल और मोहित सहित कई लोगों ने नवरात्रि का व्रत खोलने के लिए अपने घर के पास स्थित हरीश नाम के दुकानदार से कुट्टू का आटा खरीदा था. रात के समय सभी ने उसी आटे से पकोड़े बनाकर प्रसाद के रूप में खाया और फिर सोने चले गए.

उल्टी-दस्त और बुखार की शिकायत: पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने कुट्टू के आटे के अलावा कोई अन्य चीज नहीं खाई थी. जिससे साफ है कि फूड पॉयजनिंग का कारण वही आटा है. घटना की सूचना डायल 112 की ईआरवी टीम को भी दी गई. नर्सिंग होम के डॉक्टर सेवाराम रतन ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे से लगातार मरीज अस्पताल पहुंचने लगे थे. करीब 25 लोग उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार जैसी शिकायतों के साथ इलाज के लिए आए. सभी का प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन कुछ मरीजों की हालत ज्यादा खराब होने के चलते उन्हें बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया.

एक ही जगह से खरीदा गया था कुट्टू का आटा: डॉक्टर के अनुसार सभी मरीजों ने एक ही जगह से कुट्टू का आटा खरीदने और उसे खाने की बात कही है. फिलहाल कुछ लोगों की हालत में सुधार है, जबकि कुछ का इलाज जारी है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और प्रशासन से मामले की जांच की मांग की जा रही है. वही फरीदाबाद के सिविल अस्पताल के Cmo ने बताया कि कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार हुए हैं. सभी का इलाज जारी है.

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