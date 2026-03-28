बाराबंकी में शादी समारोह में खाने से फूड पॉइजनिंग, 26 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
सीएमओ ने बताया, मरीजों को ऑब्जर्वेशन में रखकर उनका इलाज किया जा रहा है. सभी की हालत स्थिर है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 10:54 PM IST
बाराबंकी : लालापुर गांव में एक विवाह समारोह में भोजन करने के बाद 26 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई. आनन फानन सभी को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है. आशंका जताई जा रही है कि फ़ूड पॉइजनिंग के चलते लोगों की तबीयत बिगड़ी.
खाना खाने के कुछ देर बाद बिगड़ी तबीयत : शनिवार को बड्डूपुर थाना क्षेत्र के खिजना गांव से थाना व कस्बा देवां के लालापुरवा में मुईद के घर बारात आई थी. बारातियों ने खाना खाया. कुछ देर तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन अचानक लोगों ने पेट दर्द होने की शिकायत शुरू कर दी.
उल्टी-दस्त होते ही मचा हड़कंप : कुछ लोग उल्टी करने लगे. उल्टी-दस्त शुरू होते ही हड़कंप मच गया. धीरे धीरे उल्टी दस्त वालों की संख्या बढ़ने लगी. आनन फानन बीमार लोगों को सीएचसी देवां में भर्ती कराया गया.
सीएमओ ने जाना हाल : बीमार लोगों की बढ़ती संख्या और एक साथ इतनी संख्या में बीमार लोगों की जानकारी पर सीएमओ डॉ. अवधेश यादव सीएचसी पहुंचे और बीमार लोगों का हाल जाना.
ऑब्जर्वेशन में रखे गए मरीज : सीएमओ डॉ. अवधेश कुमार यादव ने बताया कि मरीजों की हिस्ट्री जानने के बाद प्रथम दृष्टया यह पता चला कि उन्होंने जो खाना खाया है उससे फ़ूड पॉइजनिंग हुई है. फिलहाल इन मरीजों को ऑब्जर्वेशन में रखकर उनका इलाज किया जा रहा है. सभी की हालत स्थिर है.
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