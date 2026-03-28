ETV Bharat / state

बाराबंकी में शादी समारोह में खाने से फूड पॉइजनिंग, 26 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

सीएमओ ने जाना हाल. ( Photo Credit; ETV Bharat )