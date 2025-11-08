ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव : मंत्री सुमित गोदारा का दावा हम ही जीतेंगे, गिव अभियान को लेकर कही ये बात

राजस्थान में गिव अप अभियान के तहत 70 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से अपना नाम वापस लिया.

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 11:06 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गिव अप अभियान को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 46 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से अपना नाम वापस लिया है. सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत ई केवाईसी के जरिए 27 लाख से ज्यादा लोगों ने ईकेवाईसी नहीं कराई है. ऐसे में कुल मिलाकर 70 लाख लोग अब तक इस योजना से स्वेच्छा से बाहर हो चुके हैं. जिससे सरकार के करीब साढे आठ सौ करोड़ रुपए अपव्यय बंद हो गया है. शुक्रवार को बीकानेर में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक लेने के बाद ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने ये जानकारी दी.

नए लोगों को जोड़ा गया : उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने स्वेच्छा से गिव अप अभियान के तहत अपना नाम हटवाया और उसकी जगह 70 लाख नए पात्र लोगों को इस योजना के तहत जोड़ा गया है जो कि अपने आप में एक बड़ा काम है. उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से ऊपर उठने वाले लोग होने इस योजना के तहत अपना नाम हटवाया और जरूरतमंद लोगों के नाम इस योजना के तहत जुड़े हैं.

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा से खास बातचीत (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)

इसे भी पढ़ें: पांच साल में बदल जाएगा कोलायत का नक्शा, लोकतंत्र में जनता ही माई-बाप - विधायक अंशुमान सिंह

मूंगफली खरीद में कालाबाजारी की स्वीकारी बात : इस दौरान बीकानेर जिले में मूंगफली खरीद को लेकर सरकारी स्तर पर चल रही प्रक्रिया में टोकन में गड़बड़ी व गिरदावरी में गड़बड़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं में कई तरह की गड़बड़ियां की शिकायत मिलती है और इस मूंगफली खरीद में भी इस तरह की शिकायतें सामने आई है जिनको लेकर हम लगातार कार्रवाई करेंगे. खुद मंत्री ने भी इस मामले में कालाबाजारी की बात को स्वीकार किया और कहा कि आने वाले दिनों में इसको लेकर सहकारिता मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ बैठकर ई केवाईसी जैसा काम इस योजना में भी हो इसको लेकर हम प्रयास करेंगे ताकि फिल्टर लगाकर जो लोग गलत काम करना चाह रहे हैं उनको रोका जा सके.

उपचुनाव में जीतेंगे : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के लगातार भाजपा सरकार को पर्ची सरकार कहने के आरोप के ऊपर पलटवार करते हुए मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में डोटासरा और दूसरे नेताओं को और कुछ नजर आता नहीं है, क्योंकि वहां जो कुछ होता है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है . वहां केवल एक पार्टी नहीं बल्कि परिवार की ही चलती आ रही है. जबकि भाजपा में एक सामान्य कार्यकर्ता चाहे वह भजनलाल शर्मा हो या कोई दूसरा नेता वह ऊंचे पद पर जाता है. यह हमारा पार्टी विद डिफरेंस है. उन्होंने कहा अंता का चुनाव हम निश्चित रूप से जीतेंगे और पिछले उपचुनाव में जिस तरह से हमारा ग्राफ कांग्रेस के मुकाबले ऊपर रहा है इस बार भी हम जीतेंगे.

इसे भी पढ़ें: खाद्य मंत्री सुमित गोदारा बोले- अपात्र लोगों ने सरकारी योजना का लाभ नहीं छोड़ा तो होगी कार्रवाई

गिव अप’ अभियान में प्रदेश में भीलवाड़ा जिला अव्वल: प्रदेश भर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्रारंभ किये गये ‘गिव अप' अभियान ने भीलवाड़ा जिले में कीर्तिमान स्थापित किया है. प्रदेश में भीलवाड़ा जिला पहले पायदान पर है . इस अभियान में भीलवाड़ा जिले में 1,85,977 लोगों से ‘गिव अप’ करवाकर ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है. वहीं ईकेवाईसी के माध्यम से 76 हजार 671 लोग भी एनएफएसए योजना से हटे हैं. ऐसे में कुल 2 लाख 62 हजार 648 अपात्र लोगों को एनएफएसए योजना से हटाया गया. इन अपात्र लोगो के हटने से 2,42,779 पात्र किंतु वंचित लोगों को एनएफएसए योजना में जोड़ने में जिले को सफलता मिली है

भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने बताया कि ‘गिव अप’ योजना के तहत चार पहिया वाहन मालिकों, सरकारी कार्मिकों, आयकर दाताओं के साथ ही 1 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले लोगों ने एनएफएसए लाभ का त्याग कर सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया है. ‘गिवअप’ अभियान ने समाज में जागृति पैदा की है वर्तमान में यह योजना 31 दिसम्बर 2025 तक के लिए है. 31 दिसम्बर 2025 तक स्वेच्छा से गिव अप नहीं करने वाले अपात्र लाभार्थियों से 1 जनवरी 2026 से 30 रूपये 57 पैसे प्रति किलोग्राम गेहूं की दर से खाद्यान्न वसूली की जायेगी.

TAGGED:

गिव अप अभियान
FOOD SECURITY
ANTA BY ELECTION 2025
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा
FOOD MINISTER SUMIT GODARA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आयुर्वेद संस्थान का अनोखा 'गर्भ संस्कार' कार्यक्रम, वेदों की प्राचीन विद्या अब साइंस के साथ

डॉ. कुमुद की सीपीआर मुहिम: अब तक 15 हजार लोगों को दे चुकी हैं ट्रेनिंग, तीन मिनट होता है गोल्डन टाइम

मालामाल करता "मशरूम", आठवीं पास यादविंदर ने 50 हजार रुपए से की शुरुआत, अब सालाना हो रही 7 करोड़ रूपए की कमाई

99 फीसदी लोगों को इन चार वजहों से आता है हार्ट अटैक! जानिए क्या कहते है विशेषज्ञ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.