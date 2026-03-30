अखिलेश यादव पर खाद्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा का पलटवार, बोले- प्रदेश में नहीं है गैस-पेट्रोल और डीजल की कमी
तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में लगभग 12 देशों से तेल आयात करते थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 2:50 PM IST
बहराइच: उत्तर प्रदेश में जहां LPG गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के लिए गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी-लंबी कतारे देखने को मिल रही हैं, वहीं दूसरी ओर बहराइच पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि जहां पूरी दुनिया में गैस पेट्रोल और डीजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है, वहीं भारत में स्थिति सामान्य है.
बता दें, बहराइच में राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ, क्रीडा भारती अवध प्रांत की तरफ से भारत-नेपाल खेल महोत्वस का किसान डिग्री कॉलेज में आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री ने शिरकत की.
मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में 60 दिनों का पेट्रोल-डीजल का स्टॉक है. वहीं यूपीए सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में हम लगभग 12 देशों से तेल आयात करते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया के 40 से अधिक देशों से तेल आयात करते हैं.
आज हम प्रतिदिन 8 लाख लोगों को तेल उपलब्ध करा रहे हैं. तेल की कालाबाजारी और ओवर रेटिंग रोकने के लिए लगातार मॉनीटरिंग भी की जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि कहीं पर पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी या उसका स्टाफ जमा करने का मामला प्रकाश में आएगा, तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
उन्होनें, अखिलेश यादव के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर दिए गए बयान पर भी पलटवा किया है, जिसमें अखिलेश ने कहा था कि 'डिप्टी सीएम डिलीवरी चीफ मिनिस्टर बन जाएं'. इस पर मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल के नेता के ऐसे बयान पर हर व्यक्ति यह महसूस करेगा की इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने प्रदेश में भ्रम फैलाने का प्रयास किया था लेकिन प्रोग्राम टूट चुका है, आज पेट्रोल पंपों पर लाइन खत्म हो चुकी है और सभी को पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है.
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