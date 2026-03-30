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अखिलेश यादव पर खाद्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा का पलटवार, बोले- प्रदेश में नहीं है गैस-पेट्रोल और डीजल की कमी

प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच: उत्तर प्रदेश में जहां LPG गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के लिए गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी-लंबी कतारे देखने को मिल रही हैं, वहीं दूसरी ओर बहराइच पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि जहां पूरी दुनिया में गैस पेट्रोल और डीजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है, वहीं भारत में स्थिति सामान्य है.

बता दें, बहराइच में राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ, क्रीडा भारती अवध प्रांत की तरफ से भारत-नेपाल खेल महोत्वस का किसान डिग्री कॉलेज में आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री ने शिरकत की.

मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में 60 दिनों का पेट्रोल-डीजल का स्टॉक है. वहीं यूपीए सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में हम लगभग 12 देशों से तेल आयात करते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया के 40 से अधिक देशों से तेल आयात करते हैं.