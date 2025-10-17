ETV Bharat / state

बालोद दौरे पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, कहा- पहले नक्सल थी प्रदेश की पहचान अब हो रहा खात्मा

दयालदास बघेल ने कहा- पहले नक्सल थी प्रदेश की पहचान अब हो रहा खात्मा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बालोद: जिले के दौरे पर पहुंचे खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने नक्सल मोर्चे की सफलता पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि, पहले छत्तीसगढ़ को नक्सल के नाम से जाना जाता था बाहर से लोग आते थे तो घबराते थे, अब देश के गृह मंत्री के की ओर से किए प्रयास से काफी हद तक हमें सफलता मिल चुकी है. खाद्य मंत्री दयालदास बघेल आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर बालोद पहुंचे थे.

हर घर स्वदेशी का नारा साकार होगा: खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान न केवल एक योजना है, बल्कि यह एक राष्ट्रव्यापी जनआंदोलन है. जो देश को सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर बनने के संकल्प से जोड़ना है ताकि हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी का नारा साकार हो सके.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से मार्च में जो समय दिया गया है, उसमें सफलता मिलेगी और छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा और बस्तर विकसित बस्तर कहलायेगा- दयालदास बघेल, खाद्य मंत्री

बालोद दौरे पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

15 हजार 675 मंडलों में समितियों का गठन: खाद्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान को सशक्त बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया गया. जो देश के हर जिले और मंडल स्तर तक फैल चुका है. आगे मंत्री ने बताया कि अब तक 1033 जिलों में से 938 जिलों और 17 हजार 702 मंडलों में से 15 हजार 675 मंडलों में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान समितियों का सफल गठन हो चुका है.