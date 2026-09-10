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खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी! अब इस नए रेट पर मिलेगा वेज और नॉन वेज फूड, MRP तय

मटन-चिकन से लेकर पनीर-दही तक के लिए MRP निर्धारित की गई है. अब ढाबों में भी नए रेट पर मिलेंगे व्यंजन.

Food items MRP fixed in Bilaspur
खाद्य व्यंजनों की MRP तय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 3:33 PM IST

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बिलासपुर: जिला बिलासपुर में खाद्य वस्तुओं की मनमानी कीमत वसूली पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने विभिन्न आवश्यक खाद्य वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) निर्धारित कर दिए हैं. डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निवारण आदेश, 1977 के तहत अधिसूचना जारी कर मांस, चिकन, ढाबों में परोसे जाने वाले विभिन्न व्यंजनों, दूध-पनीर और कोल्ड ड्रिंक की MRP तय कर दी है. ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू की गई हैं.

डीसी बिलासपुर राहुल कुमार (ETV Bharat)

अधिसूचना के अनुसार निर्धारित MRP

  • मटन/बकरा 550 रुपए प्रति किलो
  • पोर्क 300 रुपए प्रति किलो
  • ड्रेस्ड चिकन 250 रुपए प्रति किलो
  • ब्रायलर ड्रेस्ड 250 रुपए प्रति किलो
  • अनफ्राइड मछली 230 रुपए प्रति किलो
  • फ्राइड मछली 450 रुपए प्रति किलो
  • जिंदा चिकन 200 रुपए प्रति किलो

अधिसूचना में जिला प्रशासन द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त सभी चीजें MRP से ज्यादा कीमत पर नहीं बेची जा सकेगी.

"बिलासपुर जिले में आवश्यक वस्तुओं और ढाबों में बेची जाने वाले खाद्य व्यंजनों की MRP तय कर दी है. इसके साथ ही क्वांटिटी और क्वालिटी स्टेंडर्ड फिक्स कर दी है. इसका उद्देश्य ग्राहकों को ओवरचार्जिंग से बचाना है. अब से ढाबों-दुकानों के बाहर रेट लिस्ट लगाना जरूरी है. अगर ग्राहकों को लगता है कि उनसे ओवरचार्जिंग की जा रही है, तो वे इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से करें." - राहुल कुमार, डीसी बिलासपुर

ढाबों में चपाती से लेकर मीट-चिकन करी की दर तय

जिला प्रशासन ने ढाबों व अन्य प्रतिष्ठानों में परोसे जाने वाले पके भोजन की कीमतें भी निर्धारित की हैं. तंदूरी चपाती 10 रुपए प्रति चपाती और तवा चपाती 7 रुपए प्रति चपाती होगी. पूरी साइज का प्याज या आलू की स्टफिंग वाला परांठा 30 रुपए में मिलेगा. फुल डाइट (चावल, चपाती, दाल व सब्जियां) की कीमत 100 रुपए निर्धारित की गई है. वहीं, बिलासपुरी धाम (चावल के साथ पांच व्यंजन) भी 100 रुपए में मिलेगी. राइस फुल प्लेट 50 रुपए और दाल फ्राई 60 रुपए प्रति प्लेट निर्धारित की गई है. मीट करी की एक प्लेट में 200 ग्राम नेट मीट पीस, जिसमें कम से कम पांच पीस और 100 ग्राम ग्रेवी होनी चाहिए, इसकी अधिकतम कीमत 130 रुपए रखी गई है. इसी तरह चिकन करी (200 ग्राम नेट चिकन, कम से कम पांच पीस और 100 ग्राम ग्रेवी) 110 रुपए प्रति प्लेट में मिलेगी. इसके अलावा वेजिटेबल स्पेशल 80 रुपए, मटर/पालक पनीर 100 रुपए, दो भटूरे के साथ सब्जी/चना व दही 60 रुपए प्रति प्लेट और रायता 50 रुपए प्रति डिश प्लेट तय किया गया है.

खाद्य वस्तुओं के MRP तय
व्यंजनमात्राकीमत (₹)
तंदूरी चपातीप्रति चपाती10
तवा चपातीप्रति चपाती7
प्याज या आलू की स्टफिंग वाला परांठापूरी साइज 30
फुल डाइटचावल, चपाती, दाल व सब्जियां100
बिलासपुरी धामचावल के साथ पांच व्यंजन100
राइस फुल प्लेट50
दाल फ्राईप्रति प्लेट 60
मीट करी200 ग्राम नेट मीट पीस, 100 ग्राम ग्रेवी130
चिकन करी200 ग्राम नेट चिकन, 100 ग्राम ग्रेवी110
वेजिटेबल स्पेशलप्रति प्लेट80
मटर/पालक पनीर प्रति प्लेट100
दो भटूरे के साथ सब्जी/चना व दहीप्रति प्लेट60
रायता प्रति डिश प्लेट50

पनीर और दही के भी रेट तय

दूध, दही और पनीर की श्रेणी में पैकेट में उपलब्ध दूध सभी ब्रांड का मूल्य प्रिंट रेट के अनुसार होगा. खुला पनीर 350 रुपए प्रति किलो और खुला दही 80 रुपए प्रति किलो से ज्यादा में नहीं बेचा जा सकेगा. सभी ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक की कीमत भी प्रिंट रेट के अनुसार होगी.

पनीर-दही के नए रेट
श्रेणीखुला पनीर खुला दही
मात्रा प्रति किलोप्रति किलो
कीमत (₹)350 80

दुकानों के बाहर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य

जिला प्रशासन ने दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित वस्तुओं की रेट लिस्ट व्यापारिक प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित करें. इस रेट लिस्ट पर दुकान के मालिक या प्रबंधक के प्रतिदिन हस्ताक्षर होने चाहिए. ग्राहक के मांगने पर दुकानदार को कैश मेमो/बिल देना भी जरूरी किया गया है. अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पैक्ड वस्तुओं, जैसे ब्रेड और दूध आदि के मामले में मूल्य और पैकिंग की तारीख वजन एवं माप संबंधी कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मीट और चिकन करी की एक प्लेट में निर्धारित मात्रा का पालन करना होगा. वहीं, मटर पनीर, पालक पनीर आदि में कम से कम 100 ग्राम पनीर होना जरूरी है.

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