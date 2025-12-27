ETV Bharat / state

लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो चले आइए मसूरी, लगा है फूड फेस्टिवल

मसूरी में फूड फेस्टिवल का शुभारंभ ( Photo-ETV Bharat )

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में मसूरी में चल रहे विंटर कार्निवाल ने इस बार सर्द मौसम में स्वाद और संस्कृति की गर्माहट घोल दी है. मॉल रोड पर आयोजित फूड फेस्टिवल में उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पादों से तैयार पारंपरिक व आधुनिक व्यंजनों की जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है. देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से मसूरी पहुंचे पर्यटक भी पहाड़ी स्वादों का भरपूर आनंद उठा रहे हैं. कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया. गणेश जोशी ने विंटर कार्निवाल के अंतर्गत द्वारा लगाए गए फूड स्टॉलों का विधिवत उद्घाटन किया और विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय उत्पादों से बने व्यंजनों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय व्यापार, महिला स्वयं सहायता समूहों और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं. फूड फेस्टिवल की खास बात यह है कि यहां झंगोरा, मंडुवा, गहत और पहाड़ी मसालों से बने व्यंजन परोसे जा रहे हैं. परंपरागत स्वाद को आधुनिक रूप देते हुए पहाड़ी मोमो, पिज्जा, चाउमीन और स्नैक्स तैयार किए गए हैं, जिन्हें खासकर युवा वर्ग खूब पसंद कर रहा है. मसूरी में लगा फूड फेस्टिवल (Photo-ETV Bharat)