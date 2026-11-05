बुलंदशहर में खाद्य विभाग ने छापेमारी कर नकली पनीर, मावा और 38 बोरी मिल्क पाउडर बरामद
सभी के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं, रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 8:53 PM IST
बुलंदशहर: जनपद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुरुवार को मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. यह कार्रवाई मेरठ मंडल समेत चार जिलों के संयुक्त खाद्य विभाग टीम द्वारा बुलंदशहर की खुर्जा तहसील में स्थित नकली पनीर फैक्ट्रियों पर की गई
छापेमारी में खाद्य पदार्थ बनाने वाली दो फैक्ट्रियों से 10 क्विंटल मिलावटी नकली पनीर, 200 किलो नकली मावा, देसी घी और मिल्क क्रीम के साथ 175 रिफाइंड टीन और 38 बोरी मिल्क पाउडर बरामद हुई है. खाद्य विभाग के मुताबिक सभी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं, रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
मौके पर दोनों ही प्रतिष्ठानों से पांच-पांच क्विंटल पनीर बरामद किया गया है, जिनके नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं. इसके अलावा इकाई से क्रीम, खोवा, घी भी मिले हैं. इनके भी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे जा रहे हैं. रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाई की जाएगी. छापामारी की करवाई में कई टीमें काम कर रही हैं, जो हमारे पास टीम है वो गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ की है.
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