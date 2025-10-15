कानपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई; 19 लाख रुपये का मिलावटी मावा पकड़ा, टीम ने गड्ढा खुदवाकर नष्ट कराया
सहायक खाद्य आयुक्त संजय प्रताप सिंह ने बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी हुए हैं.
कानपुर/उन्नाव : दीपावली पर्व से ठीक पहले जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. टीम ने इसी क्रम में बुधवार को कानपुर में 5750 किलोग्राम मिलावटी मावा पकड़ा. जिसके बाद जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर कराकर उसे नष्ट कराया गया.
सहायक खाद्य आयुक्त संजय प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में दो स्थानों पर कार्रवाई के दौरान करीब 19.14 लाख रुपये का मिलावटी व सड़ा मावा फेंकवाया गया. उन्होंने बताया कि अगर मावा बाजार में पहुंच जाता तो निश्चित तौर पर काफी लोगों तक यह पहुंचता और लोग बीमार होते. वहीं, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश जारी हुए हैं. मंगलवार को सहायक खाद्य आयुक्त की टीम के अफसरों ने करीब नौ लाख रुपये कीमत का सड़ा मावा नष्ट कराया था.
उन्होंने बताया कि पहले उन्हें जानकारी मिली कि पनकी पड़ाव से एक गाड़ी में 550 किलोग्राम मावा लादकर उसे शहर की ओर ले जाया जा रहा है. जैसे ही खाद्य सचल प्रयोगशाला की टीम के सदस्यों ने उस गाड़ी को रोककर मावा की जांच की तो मिलावट दिख गई.
उन्होंने बताया कि इसी तरह मरियानी चौबेपुर में टीम के अफसरों को पता चला कि दो गाड़ियां कानपुर देहात, एक आगरा और एक फिरोजाबाद से मावा लेकर कानपुर की ओर आ रही थीं. रास्ते में ही मावा उतरवाया गया और फिर उसे जमींदोज करा दिया गया. डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, कि मिलावट करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी.
उन्नाव में एफएसडीए की टीम ने की छापेमारी : त्योहारों के दौरान मिलावटी मिठाइयों और नकली दूध उत्पादों पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम लगातार छापेमारी कर रही है. सहायक आयुक्त (खाद्य) प्रियंका सिंह ने बताया कि खाद्य विभाग की तरफ से हम लगातार इंफोर्समेंट कर रहे हैं. निरीक्षण भी चल रहे हैं और अब तक हमारी टीम की ओर से 57 सैंपल लिए जा चुके हैं. लगभग 17 लाख रुपये के करीब सीजर की कार्रवाई की गई है. वहीं करीब 8 लाख रुपये की खाद्य सामग्री को नष्ट भी कराया गया है.
