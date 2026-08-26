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मिलावटी लाल का मायाजाल: छेने-रसगुल्ले की चासनी में तैरती मिलीं मक्खियां, दूध ऐसा जो बीमार कर दे

64,800 की खाद्य सामग्री कराई गई नष्ट: विभाग के अनुसार कार्रवाई के दौरान करीब 4 कुंतल रसगुल्ला और 80 लीटर दूध नष्ट कराया गया. नष्ट कराए गए रसगुल्लों की अनुमानित कीमत करीब 60 हजार रुपये, जबकि दूध की कीमत करीब 4,800 रुपये बताई गई है. इस तरह कुल करीब 64,800 रुपये की खाद्य सामग्री का नष्टीकरण कराया गया.

विभाग ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए रसगुल्लों के दो नमूने और दूध का एक नमूना जांच के लिए संग्रहित किया. सभी नमूनों को खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया गया है. प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी.

रसगुल्लों में मिलीं मरी मक्खियां और मधुमक्खियां: खाद्य विभाग के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान रसगुल्लों में मरी हुई मक्खियां और मधुमक्खियां मिलीं. इसके अलावा मिठाई से दुर्गंध आने और प्रतिष्ठान में अस्वच्छ परिस्थितियां और गंदगी पाए जाने की बात भी सामने आई. खाद्य सुरक्षा टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए खराब पाए गए खाद्य पदार्थों को नष्ट कराया.

जानकारी के अनुसार, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ तथा जिलाधिकारी अमरोहा के निर्देश पर 25 अगस्त 2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती मीरा सिंह ने ग्राम दमगढ़ी स्थित मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों पर बिक्री के लिए 400 किलोग्राम रसगुल्ले रखे मिले.

अमरोहा: रक्षा बंधन पर्व को देखते हुए जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष अभियान लगातार जारी है. इसी अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हसनपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम दमगढ़ी में मिठाई निर्माण एवं बिक्री प्रतिष्ठानों पर औचक छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान करीब 4 कुंतल रसगुल्ला और 80 लीटर दूध नष्ट कराया गया. नष्ट कराई गई खाद्य सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 64,800 रुपये बताई गई है.



सोनपपड़ी और बादाम के टुकड़ों के भी लिए नमूने: इसी अभियान के तहत सचल दल के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार ने ग्राम सिरसा खुमार स्थित मैसर्स एस.ए. ट्रेडर्स का भी निरीक्षण किया. यहां से सोनपपड़ी और बादाम के टुकड़े के दो नमूने लिए गए. दोनों नमूनों को भी जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है.



रक्षा बंधन तक जारी रहेगा अभियान: सहायक आयुक्त विनय अग्रवाल (खाद्य) द्वितीय ने बताया कि रक्षा बंधन पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा. इस दौरान मिठाई की दुकानों, निर्माण इकाइयों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने या खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर नियमानुसार प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी.



खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से मिठाई कारोबारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है. वहीं, त्योहार के दौरान मिलावटी या खराब खाद्य सामग्री की बिक्री रोकने के लिए विभाग ने निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है.

बागपत में 30 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर सीज: बागपत में रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने छापेमारी अभियान चलाया है. इस दौरान टीम ने अलग-अलग स्थानों से आठ विधिक नमूने संग्रहित किए, जबकि अस्वच्छ परिस्थितियों में ले जाए जा रहे और मिलावटी पाए गए 385 किलो मावा को मौके पर नष्ट कराया है. साथ ही 30 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर, जिसकी अनुमानित कीमत नौ हजार रुपये है, सीज किया गया. आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ और जिलाधिकारी बागपत के आदेश के अनुपालन में सहायक आयुक्त खाद्य-द्वितीय डीपी सिंह के निर्देश पर टीम ने कार्रवाई की.

टीम ने गौरीपुर मोड़ पर मुजफ्फरनगर की ओर से आ रहे आईसर कैंटर को रोककर जांच की. कैंटर में मोहम्मद कैफ और फुरकान निवासी जोला, मुजफ्फरनगर मावा लेकर दिल्ली जा रहे थे. मावा अस्वच्छ एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में ले जाया जा रहा था. सहायक आयुक्त डीपी सिंह ने बताया कि मिलावट की आशंका पर मावा के दो विधिक नमूने लिए गए और 320 किलो मावा, जिसकी कीमत करीब 89,600 रुपये थी, मौके पर नष्ट कराया गया है.

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