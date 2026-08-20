खुर्जा में खाद्य विभाग का एक्शन, 200 किलो पनीर और 1500 लीटर दूध कराया नष्ट
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने दुकानदार को चेतावनी देते हुए सभी काम को रोक दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 7:07 PM IST
बुलंदशहर : खुर्जा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन टीम ने गुरुवार को डाबर गांव में एक डेयरी पर छापेमारी की. टीम ने डेयरी पर 1500 लीटर मिलावटी दूध और 200 किलो पनीर पकड़ा. टीम ने मिलावटी सामानों को वहीं नष्ट कराया. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने दुकानदार को चेतावनी देते हुए सभी काम को रोक दिया है. लाइसेंस कैंसिल करने प्रक्रिया चल रही है.
बुलंदशहर सहायक खाद्य आयुक्त ममता चौधरी ने बताया, आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन और जिलाधिकारी बुलंदशहर के सख़्त निर्देश हैं कि दूध और दुग्ध उत्पाद में किसी भी प्रकार की मिलावट ना होने पाए. अगर किसी भी प्रकार की मिलावट मिलती है, या अनहाइजेनिक कंडीशन में कोई चीज मिलती है, तो तत्काल उसको नष्ट कराया जाये.
सहायक खाद्य आयुक्त ममता चौधरी ने बताया, पिछले कई दिनों से सूचना मिली थी कि खुर्जा के डाबर गांव की गणेश डेयरी है, यहां मिलावट जोरों पर चल रहा है. विभाग ने रेकी की थी. गुरुवार को टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. यहां पर कोई भी अपमिश्रक या इस तरह की चीज बरामद नहीं हुई, लेकिन पूछताछ के दौरान डेयरी के स्टाफ ने बताया कि इन्होंने दूध में स्किम्ड मिल्क पाउडर और रिफाइंड मिलाया है.
दूध देखने में बहुत गाढ़ा लग रहा था. इसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर मिला हुआ था. दूध बहुत ही अनहाइजेनिक कंडीशन में रखा हुआ था, अज़ीब से स्मेल आ रही थी, बहुत गन्दी सी, वो खाने लायक नहीं था, तो उसको नष्ट कराया गया है. करीब 1500 लीटर दूध और 200 किलो पनीर है नष्ट कराया गया है. दुकानदार को पहले भी मिलावट करने पर पकड़ा गया था.
बार-बार कहने के बाद भी मिलावट का काम कर रहे हैं. कहने के बाद भी मिलावट पर रोक नहीं लग रही है. इस पर चेतावनी देते हुए तत्काल प्रभाव से इनका कारोबार रोका जा रहा है. लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया भी चल रही है.
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