ETV Bharat / state

खुर्जा में खाद्य विभाग का एक्शन, 200 किलो पनीर और 1500 लीटर दूध कराया नष्ट

बुलंदशहर : खुर्जा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन टीम ने गुरुवार को डाबर गांव में एक डेयरी पर छापेमारी की. टीम ने डेयरी पर 1500 लीटर मिलावटी दूध और 200 किलो पनीर पकड़ा. टीम ने मिलावटी सामानों को वहीं नष्ट कराया. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने दुकानदार को चेतावनी देते हुए सभी काम को रोक दिया है. लाइसेंस कैंसिल करने प्रक्रिया चल रही है.

बुलंदशहर सहायक खाद्य आयुक्त ममता चौधरी ने बताया, आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन और जिलाधिकारी बुलंदशहर के सख़्त निर्देश हैं कि दूध और दुग्ध उत्पाद में किसी भी प्रकार की मिलावट ना होने पाए. अगर किसी भी प्रकार की मिलावट मिलती है, या अनहाइजेनिक कंडीशन में कोई चीज मिलती है, तो तत्काल उसको नष्ट कराया जाये.

सहायक खाद्य आयुक्त ममता चौधरी ने बताया, पिछले कई दिनों से सूचना मिली थी कि खुर्जा के डाबर गांव की गणेश डेयरी है, यहां मिलावट जोरों पर चल रहा है. विभाग ने रेकी की थी. गुरुवार को टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. यहां पर कोई भी अपमिश्रक या इस तरह की चीज बरामद नहीं हुई, लेकिन पूछताछ के दौरान डेयरी के स्टाफ ने बताया कि इन्होंने दूध में स्किम्ड मिल्क पाउडर और रिफाइंड मिलाया है.