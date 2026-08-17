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एनालॉग पनीर की सूचना पर खाद्य विभाग की दबिश, 300 किलो पनीर जब्त, फैक्ट्री संचालक का दावा नहीं है नकली

महासमुंद में एनालॉग पनीर बनाने की सूचना पर खाद्य विभाग ने फैक्ट्री से 300 किलो पनीर जब्त किया.राहुल भोई की रिपोर्ट

paneer seized in mahasamund
एनालॉग पनीर की सूचना पर खाद्य विभाग की दबिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 17, 2026 at 5:49 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 5:57 PM IST

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महासमुंद : एनालॉग पनीर के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन शुरु कर दिया है. एनालॉग पनीर की शिकायत पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन,राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने भलेसर स्थित वैद्य फूड्स प्रोडक्ट पर छापामार कार्रवाई की. महासमुंद कलेक्टर के निर्देश पर अपर कलेक्टर की अगुवाई में टीम ने 300 किलो पनीर जब्त कर सील किया है.

सैंपल की होगी जांच

टीम के मुताबिक शुरुआती कार्रवाई में मौके से एनालॉग पनीर बनाने में इस्तेमाल होने वाली किसी सामग्री की पुष्टि नहीं हुई है.अब प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से ही साफ होगा कि जब्त किया गया पनीर खाद्य मानकों के अनुरूप है या नहीं.अधिकारियों ने मौके से करीब 300 किलो पनीर जब्त कर उसे सील किया है. पनीर के नमूने जांच के लिए राज्य औषधि प्रयोगशाला भेजे गए हैं. हालांकि फैक्ट्री संचालक शोभित सिंह ने पनीर में किसी भी तरह की मिलावट किए जाने से साफ इनकार किया है

Samples laboratory testing
प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए नमूने (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
एनालॉग पनीर की सूचना पर खाद्य विभाग की दबिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारे यहां तैयार किया जा रहा पनीर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बनाया जा रहा है - शोभित सिंह, फैक्ट्री संचालक


अधिकारियों के मुताबिक जांच रिपोर्ट आने में करीब 14 दिन का समय लग सकता है. रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय होगा कि पनीर में किसी तरह की मिलावट है या यह निर्धारित खाद्य मानकों के मुताबिक तैयार किया गया है या नही.

Food Department raids
नकली पनीर होने की आशंका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्रवाई के दौरान मौके पर एनालॉग पनीर से संबंधित किसी सामग्री की पुष्टि नहीं हुई है.विभाग ने पनीर के नमूने सुरक्षित कर जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है- उमेश वर्मा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन अधिकारी

Food Department raids
खाद्य विभाग की दबिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रयोगशाला रिपोर्ट पर टिकी है जांच

महासमुंद में हुई इस कार्रवाई के बाद अब निगाहें प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर टिकी हैं. करीब 300 किलो जब्त पनीर के नमूनों की जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी.अगर जांच में पनीर मानकों के विपरीत या मिलावटी पाया जाता है तो संबंधित संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं अगर पनीर मानकों के अनुरूप पाया जाता है तो प्रशासन की कार्रवाई के बाद स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी.

paneer seized in mahasamund
300 किलो पनीर जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
paneer seized in mahasamund
फैक्ट्री संचालक का दावा नहीं है एनालॉग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नकली एवं मिलावटी पदार्थों के खिलाफ एक्शन

महत्वपूर्ण बात ये है कि प्रशासन की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब प्रदेशभर में नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जा रही है. पनीर, दूध, खोवा और अन्य दुग्ध उत्पादों में मिलावट की शिकायतों को लेकर खाद्य विभाग लगातार जांच और सैंपलिंग कर रहा है. त्योहारों और बढ़ती मांग के बीच नकली पनीर के कारोबार को लेकर प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है.

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Last Updated : August 17, 2026 at 5:57 PM IST

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