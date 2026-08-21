इंदौर के 5 स्टार होटल में नॉनवेज पर टैग नहीं, किचन स्टॉक में गड़बड़ी, दिल्ली से आई टीम का छापा
फाइव स्टार होटल के किचन में गंभीर लापरवाही, बिना डेट और टैग के मिले फूड आइटम, जांच के लिए भेजे. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 10:34 AM IST|
Updated : August 21, 2026 at 10:41 AM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश ही नहीं देशभर में फाइव स्टार होटलों का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, सर्विस और फूड क्वालिटी के मामले में कस्टमर लगातार शिकायतें करते हैं, जिसपर खाद्य विभाग कार्रवाई करता रहता है. ताजा मामला इंदौर के एक फाइव स्टार होटल से जुड़ा हुआ है जहां, खाद्य विभाग की रेड में होटल किचन में के स्टॉक रूम में लापरवाही और कई अनियमितताएं सामने आई हैं.
फाइव स्टार होटल में न केवल एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री मिली है बल्कि यहां किचन में गंदगी होने के भी आरोप हैं. खाद विभाग की टीम के छापे के बाद होटल के करनामे उजागर हो गए हैं, जिसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है.
खाद्य विभाग ने जब्त किए फूड आइटम, लैब भेजे गए सैंपल
इंदौर में दूषित खाद्य सामग्री के खिलाफ जारी अभियान के चलते खाद्य विभाग की टीम ने प्रतिष्ठित फाइव स्टार होटल का औचक निरीक्षण किया. अचानक हुए इस निरीक्षण के कारण होटल में हड़कंप मच गया. खाद्य सामग्री की जांच के दौरान विभाग की टीम को होटल में गंभीर अनियमितताएं मिली हैं. दिल्ली की खाद्य विभाग की टीम के साथ इंदौर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने होटल के किचन, स्टोरेज एरिया और खाद्य सामग्री की जांच की. यहां कई फूड आइटम्स के सैंपल लेकर इन्हें जांच के लिए भेजा गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी.
नॉनवेज की लेबलिंग में गड़बड़ी
खाद्य विभाग के मुताबिक फाइव स्टार होटल के किचन में करीब 66 किलो नॉनवेज खाद्य सामग्री बिना टैग मिली. जिला खाद्य अधिकारी मनीष स्वामी के मुताबिक, '' होटल में खाद्य सामग्री को निर्धारित मापदंड़ो के अनुसार नहीं रखा गया था. कोल्ड स्टोरेज में रखे नॉनवेज से टैग और डेट मिसिंग थी, जिससे ये पता लगाना मुश्किल था कि नॉनवेज कितना पुराना है. कई दूसरी खाद्य सामग्री में भी गड़बड़ी मिली हैं, जिनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं. कलेक्टर के निर्देश पर इस कार्रवाई में एसडीएम, तहसीलदार समेत कई अधिकारी शामिल रहे.''
यह भी पढ़ें-
- इंदौर ITI के दिव्यांग छात्रों से मुफ्त खाने के वसूले पैसे, कोर्ट के आदेश पर गेस्ट फैकल्टी पहुंची हवालात
- अपशब्द कहकर टीचर करती थी मारपीट, पिता ने बैग में वॉइस रिकॉर्डर लगाया, फिर सामने आई सच्चाई
5 स्टार के किचन और स्टोरेज में गंदगी
आरोप ये भी है कि किचन व स्टोरेज एरिया में गंदगी थी और वहां, कॉकरोच होने के सबूत मिले हैं. कोल्ड स्टोरेज, सब्जियां और ग्रेवी रखने में भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था. फाइव स्टार श्रेणी के होटल का मैनेजमेंट और कुक द्वारा इस्तेमाल किए गए जले हुए तेल को सीधे ड्रेनेज में डालने की बात भी निरीक्षण में सामने आई है. खाद्य विभाग की टीम ने मौके से पनीर, रॉ नॉनवेज, पैक्ड पनीर, सौंफ, ड्राई फ्रूट्स सहित अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए हैं. फिलहाल टीम की जांच जारी है और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर होटल प्रबंधन के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है.