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हापुड़-बागपत में FSDA की छापेमारी; 16 क्विंटल खोया नष्ट, मिलावटी पनीर के नमूने लिए

हापुड़-बागपत में FSDA की छापेमारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हापुड़/बागपत: त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग (FSDA) ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया. हापुड़ में विभागीय टीम ने नकली खोया पकड़ा और करीब 16 क्विंटल खोया नष्ट कराया गया. वहीं, बागपत में भी खाद्य विभाग की टीम ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की है.

हापुड़ में सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वितीय चंद्रशेखर मिश्र के नेतृत्व मे टीम नें पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाइवे-9, छिजारसी टोल प्लाजा हापुड़ के पास चेकिंग अभियान चलाया. चेकिंग के दौरान टीम नें पिकअप को रोककर निरीक्षण किया.