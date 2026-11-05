हापुड़-बागपत में FSDA की छापेमारी; 16 क्विंटल खोया नष्ट, मिलावटी पनीर के नमूने लिए
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 1:53 PM IST
हापुड़/बागपत: त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग (FSDA) ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया. हापुड़ में विभागीय टीम ने नकली खोया पकड़ा और करीब 16 क्विंटल खोया नष्ट कराया गया. वहीं, बागपत में भी खाद्य विभाग की टीम ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की है.
हापुड़ में सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वितीय चंद्रशेखर मिश्र के नेतृत्व मे टीम नें पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाइवे-9, छिजारसी टोल प्लाजा हापुड़ के पास चेकिंग अभियान चलाया. चेकिंग के दौरान टीम नें पिकअप को रोककर निरीक्षण किया.
निरिक्षण मे पाया गया कि वाहन में 13 प्लास्टिक ड्रमों में लगभग 1100 किलोग्राम और वाहन की फर्श पर लगभग 100 किलो ग्राम पनीर है. यह पनीर गांव हरियाणा, थाना सैदनगली अमरोहा से दिल्ली बेचने के लिए ले जाया जा रहा था.
अखाद्य पनीर को गंदे केमिकल इंडस्ट्रियल ड्रमों में रखकर तिरपाल से ढंका था. पनीर में खट्टेपन के साथ तेज दुर्गंध आ रही थी. खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियो ने मिलावट के संदेह पर पनीर के दो नमूने जांच के लिए और शेष 1197 किलोग्राम पनीर को जेसीबी मशीन द्वारा गड्ढा खोद कर नियमानुसार नष्ट कराया गया.
सहायक आयुवक्त सीएस मिश्र ने बताया कि पनीर की कीमत 418950 है. खाद्य सुरक्षा विभाग एवं औषधि प्रशासन की टीम ने हापुड़ के तहसील धौलाना के गांव लालपुर पहुंचकर आकिल पुत्र खलील निवासी लालपुर के यहां भी छापेमारी की.
छापेमारी के दौरान टीम ने करीब 16 क्विंटल मिलावटी खोया बरामद किया. टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से मिलावटी 16 क्विंटल खोया को मौके पर ही नष्ट कराया. साथ ही चार नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए है.
सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वितीय चंद्रशेखर मिश्र ने बताया कि बुधवार की शाम को टीम को सूचना मिली थी कि लालपुर गांव मे खोये का निर्माण किया जा रहा है. सूचना मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम वहां पहुंची तो करीब 16 क्विंटल खोया बना हुआ मिला. यह एसएमपी और वनस्पति से मिलाकर बनाया गया था.
कार्रवाई के दौरान टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सोवेंद्र सिंह, आरपी गंगवार, विपिन कुमार सिंह, मोहित अहलावत और सहरिश सादात मौजूद रहे.
बागपत में कई जगह छापेमारी: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जिले में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की. खोया भट्टियों और खाद्य पदार्थों की ढुलाई करने वाले वाहनों की जांच की. इस दौरान सात नमूने संग्रहित किए गए, जबकि 120 किलोग्राम मावा मौके पर ही नष्ट कराया.
खाद्य सुरक्षा टीम ने रामा इंस्टीट्यूट के निकट दिल्ली जा रहे कैंटर को रुकवाया. इसमें खाद्य कारोबारी इरफान निवासी नगला ख्वाजा और शाकिर निवासी सबगा का मावा ले जाया जा रहा था. जांच में 120 किलो मावा नष्ट कराया गया. दो नमूने भी लिए गए.
शिकोहपुर में रवि कुमार की मावा भट्टी, मुकंदपुर में हारुन की खोया भट्टी और झुंडपुर में चंद्रपाल की मावा भट्टी से नमूने लिए गए. खेकड़ा पुलिस चौकी के निकट दिल्ली जा रही पिकअप रोककर दूध का नमूना लिया गया. यह वाहन बामनौली निवासी खाद्य कारोबारी मीनू का था.
सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय डीपी सिंह ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी के निर्देश पर दीपावली के मद्देनजर अभियान चलाया जा रहा है.
इसका उद्देश्य आमजन को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है. कार्रवाई में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी यज्ञदत्त आर्य और खाद्य सुरक्षा अधिकारी निधि रानी भी शामिल रहे.
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