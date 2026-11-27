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बलौदाबाजार में दो राइस मिलों पर खाद्य विभाग का छापा, 28 हजार 871 क्विंटल धान गायब, कीमत करीब 6 करोड़ 83 लाख

बलौदाबाजार में दो राइस मिलों पर खाद्य विभाग का छापा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार: जिले में धान खरीदी के बीच खाद्य विभाग ने राइस मिलों पर छापा मारा है. भंडारण और कस्टम मिलिंग की व्यवस्था में गड़बड़ी करने के मामले में ये कार्रवाई की गई है. दो राइस मिलों में जांच के दौरान करीब 6 करोड़ 83 लाख रुपए मूल्य का 28 हजार 871 क्विंटल धान कम पाया गया.

जांच में दोनों मिलों के भौतिक स्टॉक और सरकारी रिकॉर्ड के बीच भारी अंतर सामने आया. हैरानी की बात यह रही कि जिन मिलों को नागरिक आपूर्ति निगम और भारतीय खाद्य निगम (FCI) में हजारों क्विंटल चावल जमा करना बाकी था, उनके गोदामों और परिसर में भौतिक सत्यापन के दौरान बेहद कम मात्रा में धान और चावल मिला.