बलौदाबाजार में दो राइस मिलों पर खाद्य विभाग का छापा, 28 हजार 871 क्विंटल धान गायब, कीमत करीब 6 करोड़ 83 लाख
दोनों राइस मिलों में मिला महज 16 क्विंटल चावल, FCI में जमा करना भी था बाकी, कहां गया चावल संचालक नहीं दे सके हिसाब
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 8:55 PM IST
बलौदाबाजार: जिले में धान खरीदी के बीच खाद्य विभाग ने राइस मिलों पर छापा मारा है. भंडारण और कस्टम मिलिंग की व्यवस्था में गड़बड़ी करने के मामले में ये कार्रवाई की गई है. दो राइस मिलों में जांच के दौरान करीब 6 करोड़ 83 लाख रुपए मूल्य का 28 हजार 871 क्विंटल धान कम पाया गया.
जांच में दोनों मिलों के भौतिक स्टॉक और सरकारी रिकॉर्ड के बीच भारी अंतर सामने आया. हैरानी की बात यह रही कि जिन मिलों को नागरिक आपूर्ति निगम और भारतीय खाद्य निगम (FCI) में हजारों क्विंटल चावल जमा करना बाकी था, उनके गोदामों और परिसर में भौतिक सत्यापन के दौरान बेहद कम मात्रा में धान और चावल मिला.
दोनों मिल संचालक स्टॉक में मिली कमी के संबंध में कोई दस्तावेजी पेश नहीं कर सके. खाद्य विभाग ने दोनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण दर्ज किया है.
सिमगा विकासखंड में जांच
कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम जिले में कोचियों, बिचौलियों और राइस मिलों की जांच कर रही है. इसी कड़ी में गुरुवार को सिमगा विकासखंड के ग्राम मोहरा स्थित श्री श्याम राइस इंडस्ट्रीज और सलूजा इंडस्ट्रीज में दबिश दी गई. जांच के दौरान दोनों मिलों में रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध होना चाहिए था, लेकिन भौतिक सत्यापन में बड़ी मात्रा में धान की कमी सामने आई.
जिला खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा के मुताबिक, श्री श्याम राइस इंडस्ट्रीज में 19,351.80 क्विंटल धान की कमी मिली, जिसकी कीमत 4 करोड़ 58 लाख 44 हजार 414 रुपये आंकी गई है. वहीं सलूजा इंडस्ट्रीज में 9,519.44 क्विंटल धान कम पाया गया, जिसकी कीमत 2 करोड़ 25 लाख 51 हजार 553 रुपये बताई गई है.
सरकारी एजेंसियों में चावल जमा करना बाकी
इस कार्रवाई में सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि दोनों मिलों को अभी नागरिक आपूर्ति निगम और भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करना बाकी है. जहां श्री श्याम राइस इंडस्ट्रीज को 14,324.59 क्विंटल चावल जमा करना बाकी था. वहीं सलूजा इंडस्ट्रीज को दोनों सरकारी एजेंसियों में 6,459.77 क्विंटल चावल जमा करना शेष था. लेकिन मौके पर उपलब्ध भंडार उस लंबित मात्रा के मुकाबले बेहद कम मिला.
संचालक नहीं दे सके धान की कमी का हिसाब
खाद्य विभाग के मुताबिक, श्री श्याम राइस इंडस्ट्रीज के संचालक राहुल अग्रवाल और सलूजा इंडस्ट्रीज के संचालक दारा सिंह सलूजा से धान की कमी के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य मांगे गए, लेकिन दोनों की ओर से कोई संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका.
विभाग का यह भी कहना है कि दोनों मिल संचालकों को कई बार चावल जमा करने के निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद उनकी ओर से चावल जमा नहीं किया जा रहा था. इसके बाद दोनों मिल संचालकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया.
आखिर धान कहां गया?
दोनों राइस मिलों में सामने आई करोड़ों रुपये की कमी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिकॉर्ड में दर्ज धान आखिर गया कहां? जांच और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही यह स्पष्ट होगा.