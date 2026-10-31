दिवाली को लेकर फूड विभाग अलर्ट; शासन से भेजी गई 18 टीमों ने लिए 48 सैंपल, दो खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्त
दिवाली के त्यौहार के मौके पर जिले में दो स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. खाद्य विभाग द्वारा छापेमारी की जा रही है.
Published : October 31, 2026 at 5:22 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिवाली के त्यौहार को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है. जहां एक तरफ जिले में खाद्य विभाग द्वारा मिलावटी खाद्य सामग्री पर लगाम लगाने के लिए चार टीमों का गठन किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ शासन स्तर से दूसरे जिलों की टीमों को भी गाजियाबाद भेजा गया है, जोकि बड़े स्तर पर खाद्य प्रतिष्ठानों पर जाकर खाद्य सामग्री की जांच कर रही हैं. दिवाली के त्योहार पर गाजियाबाद में भारी मात्रा में दूध, पनीर, मावा आदि कि सीमावर्ती जनपदों से आपूर्ति होती है. कई बार देखने को मिलता है कि त्यौहार में भारी डिमांड का फायदा उठाकर मिलावटी और नकली खाद्य सामग्री को बाजार में खपाने का प्रयास करते हैं.
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा आगामी त्यौहारों को मद्देनजर रखते हुए चार टीमों का गठन किया गया है. प्रत्येक टीम खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में जिले में छापेमारी कर विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज रही है. इसके साथ ही ऐसे खाद्य प्रतिष्ठान जो कि नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे हैं या फिर स्वच्छता आदि का ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की जा रही है.
दिवाली को लेकर फूड विभाग अलर्ट: मौजूदा समय में विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफार्म जोकि 10 मिनट में डिलीवरी करते हैं. उनके डार्क स्टोर्स पर भी छापेमारी कर खाद्य सामग्री के सैंपल लिए जा रहे हैं. मेरठ, बागपत और हापुड़ से भारी मात्रा में दुग्ध उत्पाद गाजियाबाद में आते हैं. ऐसे में सीमावर्ती इलाकों में भी बॉर्डर पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें तैनात की गई है, जिससे कि खाद्य सामग्री लाने वाले वाहनों की जांच की जा सके.
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शासन से भेजी गई 18 टीमों ने लिए 48 सैंपल: अपर जिला अधिकारी (नगर) विकास कश्यप के मुताबिक, दिवाली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा समय में जिले में दो स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. प्रशासन स्तर पर खाद्य विभाग की टीम द्वारा छापेमारी की जा रही है. प्रशासन द्वारा चार टीमें में गठित की गई है. वहीं, दूसरी तरफ शासन स्तर से भी खाद्य सामग्री की जांच करने के लिए टीमों को भेजा गया है. शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को गाजियाबाद में शासन स्तर से भेजी गई 18 टीमों ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की थी. करीब 48 सैंपल विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री को लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. दो खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति कर शासन को भेजी गई है.
दो खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्त: खाद्य विभाग द्वारा विशेष कर ऐसे इलाकों में छापेमारी की जा रही है जहां पूर्व में अनाधिकृत रूप से गंदगी वाले स्थान पर खाद्य सामग्री बनाने की शिकायतें मिली थी या फिर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में खाद्य सामग्री बरामद हुई थी. वहीं, दूसरी तरफ खाद्य विभाग द्वारा प्रतिष्ठानों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मिठाई या अन्य खाद्य पदार्थों के भंडारण के दौरान फ्रिज आदि का इस्तेमाल समेत अन्य नियमों का शक्ति से पालन करें. इसके साथ ही प्रतिष्ठानों को मिठाई के डिब्बे पर एक्सपायरी डेट अंकित करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.
जिले में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों पर फूड विभाग द्वारा शासन द्वारा जारी किया गया क्यूआर कोड लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि खाद्य पदार्थ में किसी भी तरह की मिलावट या अन्य शिकायत होने पर ग्राहक तुरंत कर कोड स्कैन कर विभाग के पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सके ताकि शिकायत का संज्ञान विभाग द्वारा तुरंत लिया जा सके.
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