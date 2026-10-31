ETV Bharat / state

दिवाली को लेकर फूड विभाग अलर्ट; शासन से भेजी गई 18 टीमों ने लिए 48 सैंपल, दो खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्त

गाजियाबाद फूड विभाग अलर्ट ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिवाली के त्यौहार को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है. जहां एक तरफ जिले में खाद्य विभाग द्वारा मिलावटी खाद्य सामग्री पर लगाम लगाने के लिए चार टीमों का गठन किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ शासन स्तर से दूसरे जिलों की टीमों को भी गाजियाबाद भेजा गया है, जोकि बड़े स्तर पर खाद्य प्रतिष्ठानों पर जाकर खाद्य सामग्री की जांच कर रही हैं. दिवाली के त्योहार पर गाजियाबाद में भारी मात्रा में दूध, पनीर, मावा आदि कि सीमावर्ती जनपदों से आपूर्ति होती है. कई बार देखने को मिलता है कि त्यौहार में भारी डिमांड का फायदा उठाकर मिलावटी और नकली खाद्य सामग्री को बाजार में खपाने का प्रयास करते हैं.