ETV Bharat / state

सावन में शिवभक्तों की सेहत से नहीं होगा खिलवाड़! एक्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग, मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा

इन पांच दिनों के उपलब्ध आंकड़ों को जोड़ें तो मौके पर 338 से अधिक खाद्य पदार्थों की जांच की गई, जिनमें कम से कम 36 खाद्य पदार्थ अधोमानक पाए गए, जिन्हें श्रद्धालुओं तक पहुंचने से पहले ही नष्ट करा दिया गया. इसके अलावा अलग-अलग दिनों में करीब 29 खाद्य नमूने राज्य प्रयोगशाला भेजे गए, जिनकी विस्तृत वैज्ञानिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी.

मिलावट पर बड़ा प्रहार : कांवड़ मेले के दौरान 30 जुलाई से 3 अगस्त तक चले विशेष अभियान के आंकड़े बताते हैं कि विभाग ने जांच का दायरा लगातार बढ़ाया.

यही वजह है कि प्रशासन ने केवल कागजी जांच तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब को सीधे कांवड़ मार्ग पर उतार दिया. दूध, पनीर, घी, मसाले, खाद्य तेल, मिठाइयां, तैयार भोजन, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और शीतल पेय तक की मौके पर जांच की जा रही है, जहां भी गुणवत्ता पर संदेह मिला. वहां खाद्य पदार्थ तत्काल नष्ट कर दिए गए और संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई. अभी तक सैकड़ों खाद्य सामग्री मिलावट भरी मिली है.

देहरादून: श्रावण मास की कांवड़ यात्रा और उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस समय अपने चरम पर हैं. करोड़ों श्रद्धालुओं की आवाजाही के बीच सबसे बड़ी चुनौती भोजन और पेय पदार्थों की शुद्धता को लेकर सामने आई है. हरिद्वार से लेकर कांवड़ पटरी मार्ग और रुड़की-भगवानपुर तक खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिस तरह लगातार छापेमारी और मौके पर जांच शुरू की है, उसने यह संकेत भी दिया है कि आस्था के इस विशाल आयोजन में मिलावटखोर भी सक्रिय हैं.

ढाबों से लेकर भंडारों तक पहुंची जांच: इस बार उम्मीद है कि कांवड़ यात्रा में चार करोड़ से ज्यादा शिव भक्त आएंगे. ऐसे में मिलवाटखोर भी पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे है, जिन पर प्रशासन और संबंधित विभाग लगाम लगाने में लगे हुए है. इसीलिए खाद्य सुरक्षा विभाग हर छोटी से बड़ी दुकान और ढाबों लेकर भंडारों तक में छापेमारी कर रहे हैं.

इतना ही नहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भोजन बनाने की स्वच्छता, खाद्य सामग्री के भंडारण, एक्सपायरी डेट, खाद्य लाइसेंस, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड, रेट लिस्ट और पैकेजिंग मानकों की भी बारीकी से जांच कर रही है. इसी के साथ अधिकारियों ने कारोबारियों को साफ चेतावनी दी कि बासी भोजन, खुले खाद्य पदार्थ और बिना लाइसेंस कारोबार किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

कांवड़ यात्रा में मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं. (ETV Bharat)

अभियान के दौरान केवल मिलावटी खाद्य पदार्थ ही नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले उत्पाद भी जप्त किए गए है. टीम को पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर में मिलावट मिली तो विभाग ने न सिर्फ कारोबारी का चालान किया, बल्कि निर्माता कंपनी को भी नोटिस जारी किया है.

इसी तरह हरिद्वार-दिल्ली हाईवे पर एक प्रतिष्ठान में सात कोल्ड ड्रिंक की बोतलें एक्सपायरी डेट की रखी हुई थी, जिन्हें मौके पर नष्ट कराया गया. संबंधित संचालक के खिलाफ बिना लाइसेंस व्यापार, एक्सपायरी उत्पाद बेचने और खरीद बिल प्रस्तुत न करने के आरोप में न्यायालय में वाद दायर करने की संस्तुति की गई. इसके अलावा बिना लेबल सॉस की बोतलें नष्ट कराई गईं और कई निर्माता कंपनियों को पैकेजिंग लेबलिंग व फूड ग्रेड प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के लिए नोटिस जारी किए गए.

पनीर दूध और मसालों पर सबसे ज्यादा फोकस: विभाग ने जिन खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला भेजे हैं, उनमें पनीर, दूध, घी, सरसों का तेल, मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, मिठाई, गुलाब जामुन, नूडल्स, चावल, समोसे, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक और पैकेज्ड पेयजल शामिल हैं. इन नमूनों की विस्तृत जांच राज्य प्रयोगशाला में होगी, जिससे यह स्पष्ट होगा कि कहीं इनमें कृत्रिम सिंथेटिक तत्व यानी मिलावट या फिर अन्य खामियां तो नहीं हैं. प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मुकदमे और आर्थिक दंड जैसी कार्रवाई भी संभव है.

इस अभियान को केवल दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा गया है. मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से हजारों कांवड़ यात्रियों और खाद्य कारोबारियों को मौके पर जागरूक भी किया गया. कारोबारियों को खाद्य सामग्री ढककर रखने, स्वच्छता बनाए रखने, एक्सपायरी उत्पाद अलग रखने, लाइसेंस और रेट लिस्ट प्रदर्शित करने व खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए.

-मयूर दीक्षित, जिला अधिकारी, हरिद्वार-

वहीं श्रद्धालुओं को भी सलाह दी गई कि वे केवल स्वच्छ और लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों से ही खाद्य सामग्री खरीदें. किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना तत्काल प्रशासन को दें. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कांवड़ मेला समाप्त होने तक विशेष निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा.

विभाग का कहना है कि श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा, जहां भी खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिलेगा. वहां तत्काल कार्रवाई नोटिस, नमूना संग्रह और आवश्यक होने पर अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है. मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से लगातार मौके पर जांच की जा रही है, जहां भी नकली या एक्सपायरी खाद्य पदार्थ मिले हैं उन्हें तत्काल नष्ट कराया गया है. अभियान मेला समाप्त होने तक लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

-महिमानंद जोश, सहायक आयुक्त, खाद्य विभाग-

पढ़ें--