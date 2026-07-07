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अजमेर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: अवैध एनर्जी ड्रिंक की 10 हजार से ज्यादा बोतलें जब्त, सैंपल लैब भेजे

कार्रवाई करती खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ( ETV Bharat Ajmer )