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अजमेर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: अवैध एनर्जी ड्रिंक की 10 हजार से ज्यादा बोतलें जब्त, सैंपल लैब भेजे

एफएसएआई की गाइडलाइन के अनुसार एनर्जी ड्रिंक के नाम पर कैफीनेटेड बेवरेजेस नहीं बेचा जा सकता. यह भ्रामक प्रचार की श्रेणी में आता है.

Energy Drinks Bottles Seized
कार्रवाई करती खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग की टीम (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 7, 2026 at 12:12 PM IST

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अजमेर: जिले की खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने सेंदरिया गांव और सिविल लाइन क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एनर्जी ड्रिंक की 10 हजार 434 बोतलें जब्त की हैं. टीम ने मौके से सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है. टीम को अंदेशा है कि कैफीनेटेड बेवरेजेस के नाम से बिक रही एनर्जी ड्रिंक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है, यह गैर कानूनी है.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी केसरी नंदन शर्मा ने बताया कि विभाग की टीम ने दो स्थानों पर कार्रवाई की. शर्मा ने बताया कि सेंदरिया गांव में मायाज एंटरप्राइजेज के गोदाम पर कार्रवाई करते हुए एनर्जी ड्रिंक के नाम से बिक रही लगभग 9 हजार 882 विभिन्न मात्रा वाली भरी हुई बोतलें जब्त की हैं. उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत कैफीनेटेड बेवरेजेस के विभिन्न मात्रा वाली बोतलों के तीन नमूने जांच के लिए गए हैं.

कार्रवाई करती खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग की टीम (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: Red Bull से लेकर Monster तक, इन 6 मशहूर एनर्जी ड्रिंक्स पर FSSAI का कड़ा एक्शन, सामने आई ये बड़ी वजह

विभाग की टीम ने सिविल लाइंस क्षेत्र में बजरंग टेलीकॉम के यहां से प्रेडेटर एनर्जी का एक नमूना और मॉन्स्टर एनर्जी अल्ट्रा का भी एक नमूना लिया है. यहां 552 बोतल एनर्जी ड्रिंक की जब्त की हैं. सभी सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया जा रहा है. प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने के बाद नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

Energy Drinks Bottles Seized
एनर्जी ड्रिंक के गोदाम में जांच करती टीम (ETV Bharat Ajmer)

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कैफीनेटेड बेवरेजेस को एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बेचना गैर कानूनी: खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि एफएसएआई की हाल ही में जारी गाइडलाइन के अनुसार एनर्जी ड्रिंक के नाम पर कैफीनेटेड बेवरेजेस बेचा जा रहा है, जो कानून के अनुसार भ्रामक प्रचार की श्रेणी में आता है. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 53 के तहत मिसलीडिंग उत्पाद बनाना और बेचना जुर्माना योग्य अपराध है, जिसमें अधिकतम 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है.

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