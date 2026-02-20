ETV Bharat / state

बाराबंकी में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई; 400 किलो एक्सपायर्ड तेल मिला, बिक्री पर लगाई रोक

सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डॉ. शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि छापेमारी के लिए तीन टीमें बनाई गईं हैं.

बाराबंकी में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई
बाराबंकी में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई (Photo credit: fsda media cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 10:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाराबंकी : यूपी के बाराबंकी में खाद्य विभाग ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में एक्सपायर्ड सरसों का तेल बरामद किया है. टीम ने संदिग्ध तेल में मिलावट की आशंका पर नमूना भी भरे हैं.

सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डॉ. शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि छापेमारी के लिए तीन टीमें बनाई गईं हैं. शुक्रवार को टीम ने 12 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 6 नमूने लिए हैं. टीम ने फतेहपुर तहसील के यूपीएसआईडीसी क्षेत्र स्थित एक फर्म से सरसों के तेल के दो नमूने लिए.

उन्होंने बताया कि इस दौरान लगभग 16 लाख रुपये के संदिग्ध तेल में मिलावट की आशंका में सीज किया गया. यही नहीं 400 किलोग्राम एक्सपायर्ड सरसों का तेल देखकर टीम हैरान रह गई. टीम ने इस एक्सपायर्ड तेल की बिक्री पर रोक लगा दी है.

उन्होंने बताया कि इसी तरह एक टीम ने रामसनेहीघाट पर एक दुकान में संदिग्ध तेल में मिलावट की आशंका को देखते हुए नमूना लिया है. इसके अलावा 400 लीटर पाम ऑयल कीमत लगभग 60 हजार रुपये को सीज किया गया. इसके अलावा टीम ने भिटरिया, रामसनेहीघाट और रामनगर के रानीबाजार से लगभग 200 किलोग्राम दूषित मिठाई का भी विनिष्टिकरण कराया है. त्रिलोकपुर में दूध एवं पनीर व दूध का नमूना लिया है. सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय ने बताया कि होली के त्योहार को देखते हुए ये छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा.


बताते चलें कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ तथा जिलाधिकारी बाराबंकी शशांक त्रिपाठी के निर्देश पर बाराबंकी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग लगातार मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चला रहा है. विभाग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक छापेमारी कर ऐसे मिलावट खोरों पर कार्यवाही कर रहा है.

यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में 20 कुंतल मिलावटी मावा पकड़ा, भेजा जा रहा था NCR; एफएसडीए ने नष्ट कराया, लैब भेजे गये नमूने

TAGGED:

BARABANKI NEWS
FOOD DEPARTMENT RAID
400 KG OF EXPIRED OIL
FOOD DEPARTMENT BARABANKI
BARABANKI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.