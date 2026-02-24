ETV Bharat / state

होली से पहले एक्टिव हुए मिलावट खोर, गाजियाबाद में फूड विभाग ने नष्ट कराया ढाई हजार किलो नकली मावा-पनीर

कार्रवाई के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से जिले के विभिन्न हाइवे और एक्सप्रेसवे पर टीमों को तैनात किया गया है.

खाद्य विभाग ने नकली मावा नष्ट किया
खाद्य विभाग ने नकली मावा नष्ट किया
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में होली का त्योहार आते ही मिलावट करने एक्टिव हो गए हैं. मिलावटखोरों द्वारा नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों को बाजार में खपाने के प्रयास किया जा रहे हैं. अगर आप भी बाजार से पनीर या खाया खरीद रहे हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि इन दिनों दिल्ली एनसीआर में भारी मात्रा में नकली खोया और पनीर बाजार में खाने की कोशिश है. बीते दो दिनों में गाजियाबाद में तकरीबन डेढ़ हजार किलो नकली पनीर और मावा पकड़ा जा चुका है. अगर आप खोया और पनीर बाजार से खरीदते हैं तो क्वालिटी जरूर चेक करें.

होली के त्यौहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से पांच टीमों का गठन किया गया है. दिल्ली-एनसीआर में मिलावटी पनीर और खाया खाने के लिए मिलावट कर एक्टिव है, तो वहीं दूसरी तरफ खाद्य विभाग की टीम में भी ऐसे तमाम स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं जहां पर मिलावटी खाद्य सामग्री होने की संभावना है. आमतौर पर गाजियाबाद में विभिन्न हाइवे और एक्सप्रेसवे से प्रतिदिन दूध, पनीर और मावा लेकर आसपास के जिलों से ट्रक आते हैं. ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से जिले के विभिन्न हाइवे और एक्सप्रेसवे पर टीमों को तैनात किया गया है जो कि खाद्य सामग्री ला रहे वाहनों की चेकिंग कर रही हैं.

सहायक आयुक्त (खाद्य) आशुतोष राय (ETV Bharat)

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से 23 और 24 फरवरी को करीब 1300 किलो पनीर और मावा मिलावटी लगने पर नष्ट कराया जा चुका है. मिली जानकारी के मुताबिक, 23 फरवरी को राजस्थान के डींग से लेकर नाहरा गांव से गाजियाबाद आ रहा पिकअप ट्रक जिले के विजयनगर स्थित नेशनल हाइवे पर रोका गया. ट्रक में तकरीबन 840 किलो मिलावटी पनीर मिला, जिसे मौके पर ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नष्ट कराया और चार सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा. वहीं 24 फरवरी को मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर से पिकअप ट्रक के माध्यम से लाया जा रहा 430 किलोग्राम पनीर मिलावटी मिलने पर खाद्य विभाग ने नष्ट कराया. वहीं लोनी के ट्रॉनिका सिटी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट लोनी के नेतृत्व में 200 किलो खोया मिलावटी मिलने पर नष्ट कराया गया.

सहायक आयुक्त (खाद्य) आशुतोष राय के मुताबिक, बीते पांच दिनों में ढाई हजार किलो से अधिक मिलावटी पनीर और खोया नष्ट कराया जा चुका है. साथ ही 30 से अधिक नमूने संग्रह कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. ऐसे सभी मुख्य मार्गों पर टीमों की तनाती की गई है जहां से भारी मात्रा में खाद्य सामग्री जिले की सीमा में प्रवेश करती है. खाद्य सामग्री लाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है. अगर मिलावटी सामग्री पाई जाती है तो तुरंत मौके पर ही नष्ट करने की कवायद की जाती है. इसके अतिरिक्त मुख्य बाजारों में भी टीमों की तरफ से खाद्य सामग्री की जांच की जा रही है और नमूने इकट्ठा किए जा रहे हैं.

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही अमल में ली जाएगी. विभाग ने स्पष्ट किया है कि मिलावट खोरी के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. विभाग की तरफ से आम जनता से अपील की गई है कि खुले में बिकने वाले और संदिग्ध गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की खरीद से बचें और किसी भी प्रकार की खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने की सूचना तुरंत विभाग को दें.

संपादक की पसंद

