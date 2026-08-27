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सावधान! त्योहार पर थाली में परोसा जा रहा था जहर, केमिकल से बने दूध और घी के कारोबार का खुलासा

संभल में कहां कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. चंदौसी थाना क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने वृंदावन धाम नामक घी निर्माण इकाई पर छापेमारी कर कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नकली देशी घी तैयार किए जाने का खुलासा किया है. छापेमारी के दौरान मौके से घी, रिफाइंड ऑयल, वनस्पति, एसेंस, रंग, विभिन्न प्रकार के अपमिश्रक और अज्ञात रसायन बरामद किए गए हैं.

संभल/ आगरा: रक्षाबंधन से पहले यूपी में खाद्य सुरक्षा विभाग एक्टिव हो गया है. संभल और आगर में मीठे जहर के कारोबार पर हंटर चला है. टीम ने भारी मात्रा में नकली दूध और घी के कारोबार का खुलासा किया है.

जिले में मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.- मानवेंद्र सिंह, एफएसओ

निर्माण यूनिट सील: टीम को मौके से खाद्य एवं अखाद्य पदार्थों के अलग-अलग लेबल भी मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है. विभाग ने मौके से कुल 11 नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं. खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर निर्माण इकाई को सील कर दिया गया है. वहीं, जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायनों के प्रयोग के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोतवाली चंदौसी में तहरीर दी गई है. यह कार्रवाई आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ और जिलाधिकारी संभल अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर की गई. सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय मानवेन्द्र सिंह, सीएफएसओ वी.के. राठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी गिरीश वर्मा, राजेश कुमार, रामजीत, राजीव कुमार और सुधीर कुमार समेत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौजूद रही.

संभल में केमिकल से बने घी के कारोबार का खुलासा (Photo Credit: ETV Bharat)

आगरा में नकली दूध का खुलासा: रक्षाबंधन से पहले मिलावटखारों पर बड़ा एक्शन हुआ. 7000 लीटर दूध और 145 किलो खोया कराया नष्ट किया गया.जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.75 लाख रुपये बताई गई है. 16 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए लिए हैं. मिलावटखोरों में खलबली मची हुई है.

आगरा में 7000 लीटर दूध-खोया नष्ट (Photo Credit: ETV Bharat)

खाद्य सुरक्षा की टीम ने सैंया टोल प्लाजा के पास MP06GA3008 नंबर का वाहन रोका. उसकी जांच की. जिसमें करीब 7 हजार लीटर दूध था. जो वाहन त्यागी दूध डेयरी, कैलारस, मुरैना का था. वाहन के चालक चालक रामनिवास कुशवाह से दूध से जुड़े लाइसेंस, क्रय-विक्रय बिल और टेस्टिंग रिपोर्ट मांगी तो उसने कोई दस्तावेज नहीं दिखाया. दूध कहां से लाया गया और कहां ले जाया जा रहा था, इसकी भी स्पष्ट जानकारी नहीं होने पर दूध संदिग्ध लगा.- महेंद्र श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त (खाद्य)

नकली मिठाई और पनीर बरामद: अभियान में कई दुकानों से घेवर, मेवा बाटी, देशी घी, काजू कतली, पनीर, दही, गुजिया और खोया लड्डू समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए. सभी नमूने जांच के लिए लैब भेजे हैं. टीम ने 145 किलो खोया नष्ट और 52 किलो अपमिश्रक सीज किया है. जो फतेहाबाद के ग्राम नाथूपुर में श्यामू सिंह के प्रतिष्ठान पर मिला. मौके पर करीब 145 किलो खोया नष्ट कराया. जिसकी कीमत 29000 रुपए है.सहायक आयुक्त (खाद्य) महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि सभी 16 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं. जिनकी रिपोर्ट आने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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