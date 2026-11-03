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कोरबा खाद्य सुरक्षा विभाग का मिलावट पर शिकंजा, होटल और दुकानों से लिए सैंपल, रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई

कोरबा : कोरबा में खाद्य विभाग ने त्यौहारों के मद्देनजर कमर कसी है. विभाग ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए होटल और प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है.इस दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल इकट्ठा करके उन्हें जांच के लिए लैब भेजा है. लैब रिपोर्ट आने के बाद ही खाद्य विभाग आगे की कार्रवाई करेगा.

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने 3 नवंबर 2026 को कटघोरा और छुरी क्षेत्र में ताबड़तोड़ औचक निरीक्षण और छापामार कार्रवाई की.इस दौरान होटलों एवं मिष्ठान दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने इकट्ठा करके जांच के लिए भेजे गए. खाद्य सुरक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, कटघोरा के मुरली होटल से काजू बर्फी का सैंपल लिया गया. वहीं गुणवत्ता को लेकर मिली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए श्याम होटल, कटघोरा में दबिश दी गई. श्याम होटल से गुलाब जामुन और समोसा के सैंपल जांच के लिए जब्त किए गए हैं.





छूरी से भी समोसा जब्त

​इसी क्रम में टीम ने छुरी स्थित नेताम होटल में भी शिकायत के आधार पर दबिश दी गयी . यहां से समोसा का सैंपल इकट्ठा किया. सभी इकट्ठा किए गए नमूनों को सील कर परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि लैब से जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा. मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर निर्धारित अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. होटल व्यवसायियों से सैंपल लिए गए हैं. जिसे जांच लिए लैब भेजा गया है-विकास भगत,खाद्य सुरक्षा अधिकारी





मानकों का पालन करने की सख्त चेतावनी

कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने उपस्थित सभी मिष्ठान विक्रेताओं, होटल संचालकों एवं खाद्य व्यवसायियों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों का कड़ाई से पालन करने के कड़े निर्देश दिए हैं.



