खाद्य विभाग का एक्शन, जयपुर में 3000 किलो मिल्क केक और अलवर में 9000 किलो सॉस कराया नष्ट

जयपुर/अलवर : राज्य सरकार की ओर से त्योहारों को देखते हुए प्रदेश में 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर कमिश्नरेट की सेंट्रल टीम और सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की टीम ने बुधवार देर रात को बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने मिलावटी मिल्क केक के कारखाने की सूचना पर बस्सी तहसील के राजस्व गांव रूपा की नांगल स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारा और 3000 किलो मिलावटी मिल्क केक नष्ट करवाया. इसी तरह अलवर में भी कार्रवाई कर 9 हजार किलो सॉस नष्ट किया गया है.

सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि कारखाने के जिस हिस्से में मिल्क केक का निर्माण किया जा रहा था, यह मकाननुमा बना हुआ था. इसके मेन गेट पर ताला लगा हुआ था. शुरुआत में मालिक ने आनाकानी की, लेकिन टीम की ओर से ताला खुलवाकर निरीक्षण करने पर लगभग 3000 किलो मिलावटी मिल्क केक दिखा. मिल्क केक को सूजी, रिफाइंड सोयाबीन तेल, लिक्विड ग्लूकोज, मिल्क पाउडर से बनाया गया था. लगभग 2500 किलो रॉ मटेरियल रिफाइंड सोयाबीन तेल, सूजी, लिक्विड ग्लूकोज आदि रखा था, जिससे दीपावली तक लगभग 5000 किलो मिलावटी मिल्क केक तैयार कर सप्लाई करने की तैयारी थी.

120 प्रति किलो के हिसाब से बेचता था : पूछताछ में फैक्ट्री मालिक ने बताया कि वो पिछले दो साल से काम कर रहा है. सीकर, श्रीमाधोपुर, चौमूं आदि तक मिल्क केक रुपए 120 प्रति किलो के हिसाब से बेचता है. मौके पर 5 किलो के 600 डिब्बे तैयार रखे हुए थे. सेंट्रल टीम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से मिलावटी मिल्क केक के नमूने लेकर शेष लगभग 3000 किलो मिलावटी मिल्क केक को नष्ट करवाया गया.