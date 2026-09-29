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त्योहारों से पहले चीनी की जमाखोरी पर विभाग की पैनी नजर, गोदामों में निरीक्षण शुरू

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने व्यापारियों के प्रतिष्ठानों व गोदामों का निरीक्षण कर चीनी के स्टॉक की शुरू की जांच.

Food Department inspect sugar stock
चीनी स्टॉक को लेकर एक्शन मोड में विभाग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 3:28 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 3:53 PM IST

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हमीरपुर: त्योहारों के सीजन में चीनी की बढ़ती मांग के बीच जमाखोरी और कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी के मामले सामने आने लगते हैं. इसी जमाखोरी और कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग एक्शन मोड में आ गया है. हमीरपुर जिले में विभागीय टीमें चीनी व्यापारियों, डीलरों और थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों व गोदामों का निरीक्षण कर उपलब्ध स्टॉक की जांच कर रही हैं. अधिकारियों की ओर से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि व्यापारी सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉक सीमा का पालन कर रहे हैं या नहीं.

चीनी की जमाखोरी पर विभाग की कार्रवाई (ETV Bharat)

त्योहारी सीजन में चीनी की स्टॉक सीमा निर्धारित

प्रदेश सरकार ने 15 सितंबर से 30 नवंबर तक चीनी व्यापारियों और डीलरों के लिए अधिकतम 2,000 क्विंटल स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित की है. निरीक्षण के दौरान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारी दुकानों और गोदामों में मौजूद चीनी की वास्तविक मात्रा का मिलान कर रहे हैं. इसके साथ ही व्यापारियों को निर्धारित नियमों की अनुपालना करने और स्टॉक से संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं. इससे पहले थोक विक्रेताओं के लिए अधिकतम 4,000 क्विंटल चीनी भंडारित करने की सीमा निर्धारित थी. त्योहारों के सीजन को देखते हुए अब इस सीमा को घटाकर 2,000 क्विंटल किया गया है.

Food Department inspect sugar stock
त्योहारों में चीनी की जमाखोरी की आशंका (ETV Bharat)

"विभागीय निरीक्षणों के जरिए बाजार में चीनी के वास्तविक स्टॉक पर नजर रखी जा रही है. सरकार के निर्देशों के तहत जिले में निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है. अभी तक निर्धारित सीमा से ज्यादा चीनी भंडारित करने का कोई मामला सामने नहीं आया है. विभाग का प्रयास है कि त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को चीनी की पर्याप्त उपलब्धता मिले और जमाखोरी या अनावश्यक मूल्य वृद्धि की स्थिति उत्पन्न न हो." - आंचल, जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

त्योहारी सीजन में बढ़ जाती है चीनी की मांग

विभाग का उद्देश्य बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और जमाखोरी के जरिए कृत्रिम कमी पैदा कर कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका को रोकना है. त्योहारी सीजन में सामान्य दिनों की अपेक्षा चीनी की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में विभाग बाजार में चीनी की उपलब्धता और स्टॉक की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है. अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के रिकॉर्ड और मौके पर उपलब्ध स्टॉक की भी जांच की जा रही है, ताकि निर्धारित सीमा से ज्यादा चीनी का भंडारण न हो सके.

Food Department inspect sugar stock
चीनी के गोदामों का हो रहा निरीक्षण (ETV Bharat)

फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के निर्देश

वहीं, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की जिला नियंत्रक आंचल ने बताया कि चीनी के व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. व्यापारियों को पोर्टल पर उनके पास उपलब्ध चीनी के वर्तमान स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से अपलोड करनी होगी. उन्होंने बताया कि निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे व्यापारियों से स्टॉक सीमा और पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी अपलोड करने संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करवाएं.

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Last Updated : September 29, 2026 at 3:53 PM IST

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