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खाद्य मंत्री ने संभाली संपर्क हेल्पलाइन की कमान, घरेलू गैस सिलेंडर आपूर्ति की अनियमितता पर कार्रवाई के निर्देश

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) का निरीक्षण किया और लोगों की समस्याएं सुनीं.

राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन पहुंचे सुमित गोदारा
राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन पहुंचे सुमित गोदारा (Photo Source- DIPR)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 16, 2026 at 7:11 PM IST

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जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बाद सरकार में मंत्रियों ने भी संपर्क हेल्पलाइन कमान संभाल ली है. घरेलू गैस सिलेंडर आपूर्ति में किसी भी प्रकार की समस्या का त्वरित निराकरण करने के दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन के क्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सोमवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) का दौरा कर परिवादियों से फोन पर सीधा संवाद किया.

उन्होंने परिवादियों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए. इस दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने डीडवाना कुचामन के परबतसर से तुक्कारम एवं सुरेश काला, सीकर से देवेन्द्र और कानाराम, बालोतरा से भोमाराम, किशनगढ़ (अजमेर) से संजय, सिणधरी से कानाराम, साहवा से अमर चंद और देवदास, सूरतगढ़ से राजेंद्र कुमार और हनुमान प्रसाद, कोटपुतली बहरोड़ से सुनील कुमावत और केकड़ी से लक्ष्मण से 181 हेल्पलाइन पर बात कर उनकी शिकायतें सुनी तथा त्वरित समाधान के लिए आश्वस्त किया.

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अनियमितता पर कठोर कार्रवाई के निर्देश: मंत्री सुमित गोदारा ने परिवादियों से उनके क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलेंडर आपूर्ति की स्थिति के बारे में जानकारी ली और प्रदेश में घरेलू रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता को लेकर आश्वस्त किया. उन्होंने घरेलू गैस सिलेंडर आपूर्ति में अनियमितता बरतने वाली गैस एजेंसियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

परिवादियों से संवाद के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने ओटीपी के माध्यम से गैस सिलेंडर डिलीवरी ना करने तथा बुकिंग के दो से तीन दिन के अंदर गैस घरेलू गैस सिलेंडर ना पहुंचाने पर कठोर कार्रवाई को लेकर आश्वस्त किया. साथ ही उन्होंने सभी परिवादियों से केवाईसी करवाने का आग्रह किया. उन्होंने परिवादियों द्वारा दिए गए सुझावों पर प्रभावी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से हेल्पलाइन पर आकर स्वयं परिवादियों से संवाद करने एवं समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए निर्देशित किया.

हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली जानकारी: इससे पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने 181 हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली घरेलू गैस सिलेंडर आपूर्ति के संबंध में विभिन्न शिकायतों के बारे में जानकारी ली. साथ ही हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जाना. इस दौरान उन्होंने प्रकरणों के निस्तारण की औसत अवधि, लंबे समय से लंबित मामलों और संतुष्टि श्रेणियों की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक परिवादी की समस्या का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय अपनाए जाएं साथ ही परिवादियों से नियमित फीडबैक लिया जाए.

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