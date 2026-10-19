दिवाली से पहले इन परिवारों को 168 रुपए में मिलेगा इतने किलो आटा, नवंबर के लिए डिपुओं को राशन आवंटित
नवंबर के लिए की गई एलोकेशन के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कुल 16,685.13 मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 8:43 AM IST
शिमला: हिमाचल में दिवाली से पहले सस्ते राशन के इंतजार में बैठे एपीएल (APL) परिवारों के लिए राहत भरी खबर है. नवंबर महीने में प्रदेश के राशन डिपुओं के माध्यम से मिलने वाले आटे की मात्रा में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है. प्रदेश में लगातार दूसरी बार एपीएल परिवारों के आटे का कोटा बढ़ाया गया है. अब नवंबर में उपभोक्ताओं को पहले के मुकाबले एक किलो अधिक आटा मिलेगा. ऐसे में त्योहार के दौरान परिवारों को रसोई के बजट में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से नवंबर महीने के लिए सस्ते राशन की इंटरनल टाइड ओवर एलोकेशन कर दी गई है. इसके तहत प्रदेशभर के राशन डिपुओं में एपीएल उपभोक्ताओं के लिए आटे को मात्रा को बढ़ाया गया है. नवंबर महीने में एपीएल परिवारों को 168 रुपये में प्रति राशन कार्ड 14 किलो आटा दिया जाएगा. इससे पहले अक्टूबर महीने में उपभोक्ताओं को 13 किलो आटा मिल रहा है, जबकि सितंबर में यह मात्रा 12 किलो थी. यानी पिछले दो महीनों में आटे के कोटे में लगातार एक-एक किलो की बढ़ोतरी हुई है.
दो महीने में बढ़ा दो किलो आटा, अब 14 किलो मिलेगा
प्रदेश में एपीएल परिवारों को मिलने वाले आटे की मात्रा में हुई बढ़ोतरी को इस तरह समझा जा सकता है. सितंबर महीने में प्रति राशन कार्ड 12 किलो आटा दिया गया था. इसके बाद अक्टूबर में यह मात्रा बढ़ाकर 13 किलो कर दी गई. अब नवंबर महीने के लिए एक बार फिर कोटे में एक किलो की बढ़ोतरी की गई है. इस तरह नवंबर में एपीएल परिवारों को सितंबर के मुकाबले दो किलो अधिक आटा मिलेगा. वहीं, चावल के कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है. नवंबर महीने में भी उपभोक्ताओं को पहले की तरह प्रति राशन कार्ड पांच किलो चावल ही मिलेगा. यानी नवंबर के राशन आवंटन में आटे की मात्रा बढ़ाई गई है, जबकि चावल का कोटा पहले जितना ही रखा गया है.
हिमाचल में राशनकार्ड धारक
- प्रदेश में कुल 19,58,895 राशनकार्ड धारक पंजीकृत
- एपीएल श्रेणी के सबसे अधिक 11,60,019 परिवार
- प्राथमिकता वाले यानी पीएचएच परिवारों की संख्या 3,00,795
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी में 2,76,598 परिवार शामिल
- सबसे कमजोर-जरूरतमंद वर्ग को राहत देने वाली अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत 1,59,658 कार्डधारक
- एपीएल टैक्स पेयर श्रेणी में 60,827 राशनकार्ड परिवार
16,685.13 मीट्रिक टन से अधिक आटे की एलोकेशन
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मुताबिक नवंबर के लिए की गई एलोकेशन के अनुसार प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कुल 16,685.13 मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया गया है. इसमें 14262.612 मीट्रिक टन गेहूं APL परिवारों के लिए रखा गया है. वहीं, कुल आवंटित गेहूं में से 2249.268 मीट्रिक टन BPL और 173.250 मीट्रिक टन PHH परिवारों के कोटे में शामिल किया जाएगा.
|परिवार
|गेहूं आवंटन
|APL
|14262.612 मीट्रिक टन
|BPL
|2249.268 मीट्रिक टन
|PHH
|173.250 मीट्रिक टन
चावल के कोटे में बदलाव नहीं
वहीं, नवंबर महीना के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कुल 8480.864 मीट्रिक टन चावल की इंटरनल टाइड ओवर एलोकेशन हुई है. इसमें 6250.602 मीट्रिक टन चावल APL परिवारों के लिए आवंटित किया गया है. इसके अलावा 2098.301 मीट्रिक टन BPL और 131.961 मीट्रिक टन PHH परिवारों के कोटे में जोड़ा जाएगा. APL परिवारों को चावल की निर्धारित मात्रा में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है और नवंबर में भी प्रति राशनकार्ड 5 किलो चावल ही मिलेगा.
|परिवार
|चावल कोटा
|APL
|6250.602 मीट्रिक टन
|BPL
|2098.301 मीट्रिक टन
|PHH
|131.961 मीट्रिक टन
प्रदेश में 19 लाख से अधिक राशनकार्ड धारक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कुल 19,58,895 राशनकार्ड धारक पंजीकृत हैं. इनमें सबसे अधिक 11,60,019 परिवार सामान्य श्रेणी (एपीएल) के हैं. इसके अलावा 3,00,795 प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) हैं. जबकि 2,76,598 परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी में शामिल हैं. सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्ग को राहत देने वाली अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत कार्डधारकों की संख्या 1,59,658 है. वहीं, 60,827 राशनकार्ड ऐसे परिवारों के हैं, जिन्हें एपीएल टैक्स पेयर श्रेणी में रखा गया है.
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