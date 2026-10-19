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दिवाली से पहले इन परिवारों को 168 रुपए में मिलेगा इतने किलो आटा, नवंबर के लिए डिपुओं को राशन आवंटित

दिवाली से पहले डिपुओं को राशन आवंटित ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में दिवाली से पहले सस्ते राशन के इंतजार में बैठे एपीएल (APL) परिवारों के लिए राहत भरी खबर है. नवंबर महीने में प्रदेश के राशन डिपुओं के माध्यम से मिलने वाले आटे की मात्रा में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है. प्रदेश में लगातार दूसरी बार एपीएल परिवारों के आटे का कोटा बढ़ाया गया है. अब नवंबर में उपभोक्ताओं को पहले के मुकाबले एक किलो अधिक आटा मिलेगा. ऐसे में त्योहार के दौरान परिवारों को रसोई के बजट में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से नवंबर महीने के लिए सस्ते राशन की इंटरनल टाइड ओवर एलोकेशन कर दी गई है. इसके तहत प्रदेशभर के राशन डिपुओं में एपीएल उपभोक्ताओं के लिए आटे को मात्रा को बढ़ाया गया है. नवंबर महीने में एपीएल परिवारों को 168 रुपये में प्रति राशन कार्ड 14 किलो आटा दिया जाएगा. इससे पहले अक्टूबर महीने में उपभोक्ताओं को 13 किलो आटा मिल रहा है, जबकि सितंबर में यह मात्रा 12 किलो थी. यानी पिछले दो महीनों में आटे के कोटे में लगातार एक-एक किलो की बढ़ोतरी हुई है.