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तुंगनाथ-चंद्रशिला ट्रैक पर पुलिस का सुरक्षा अलर्ट, यात्रियों से की ये अपील

हिमालयी क्षेत्रों में मौसम पल-पल बदलता है. श्रद्धालु की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है. मौसम खराब होने पर ट्रैक पर आगे बढ़ने का प्रयास ना करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें. मनोज नेगी, प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ), ऊखीमठ

प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) ऊखीमठ मनोज नेगी ने चोपता-तुंगनाथ मंदिर ट्रैक एवं चंद्रशिला ट्रैक का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का व्यापक जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने ट्रैक मार्ग, मंदिर परिसर एवं संवेदनशील स्थानों पर मौजूद व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. पुलिस द्वारा चोपता घोड़ा स्टैंड (तुंगनाथ मंदिर प्रवेश द्वार), तुंगनाथ मंदिर परिसर तथा चंद्रशिला ट्रैक के महत्वपूर्ण स्थलों पर चेतावनी एवं जागरूकता बोर्ड स्थापित किए गए हैं. इन बोर्डों के माध्यम से श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को सचेत किया गया है कि खराब मौसम, अत्यधिक वर्षा, तेज हवाओं अथवा घने कोहरे की स्थिति में ट्रैक पर आगे बढ़ने का जोखिम न लें.

रुद्रप्रयाग: तृतीय केदार तुंगनाथ धाम एवं चंद्रशिला ट्रैक पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही के बीच रुद्रप्रयाग पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करते हुए विशेष सतर्कता अभियान शुरू कर दिया है. हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बदलते मौसम और संभावित प्राकृतिक जोखिमों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यात्रियों के लिए सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम खराब होने की स्थिति में आगे न बढ़ने की अपील की है.

विशेष रूप से श्रद्धालुओं को दोपहर एक बजे के बाद चंद्रशिला ट्रैक पर न जाने की सलाह दी गई है. पुलिस के अनुसार इस क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम अचानक खराब होने तथा आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं की संभावना अधिक रहती है, जिससे जान-माल का गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है. एसएचओ मनोज नेगी ने बताया कि तुंगनाथ मंदिर परिसर में स्थापित लाउडस्पीकरों के माध्यम से लगातार उद्घोषणाएं कर यात्रियों को मौसम की ताजा जानकारी, सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों एवं आवश्यक सावधानियों से अवगत कराया जा रहा है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

निरीक्षण के दौरान ट्रैक मार्ग एवं मंदिर परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों को यात्रियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने, उनकी सहायता करने तथा सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए. इसके अतिरिक्त मंदिर समिति के पदाधिकारियों अभिषेक मैठाणी, प्रमोद मैठाणी, रेवाधर मैठाणी सहित अन्य सदस्यों के साथ बैठक कर दर्शन व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन एवं श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.प्रभारी निरीक्षक मनोज नेगी ने सभी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों से अपील की है कि वे हिमालयी क्षेत्रों की यात्रा के दौरान मौसम की ताजा जानकारी अवश्य प्राप्त करें, अनावश्यक जोखिम लेने से बचें तथा पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करें. उन्होंने कहा कि सतर्कता और सावधानी ही सुरक्षित एवं सुखद यात्रा की सबसे बड़ी गारंटी है.

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