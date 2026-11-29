भाजपा की जीत की कामना पूरी होने पर 45 किमी पैदल चलकर सांवलिया सेठ पहुंचे विधायक चंद्रभान, प्रधान ने चढ़ाया चांदी का कमल
एमएलए आक्या एवं नवनिर्वाचित प्रधान भंवर सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ करीब साढ़े सात घंटे की चित्तौड़ से सांवलियाजी की पदयात्रा की.
Published : November 29, 2026 at 10:54 AM IST
चित्तौड़गढ़ : चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र की दोनों पंचायत समितियों में भाजपा की जीत की मनोकामना पूरी होने के बाद विधायक चंद्रभान सिंह आक्या 45 किमी पैदल चलकर भगवान सांवलिया सेठ के मंदिर पहुंचे एवं दर्शन किए. इसी दौरान चित्तौड़गढ़ के नवनिर्वाचित प्रधान भंवर सिंह खरड़ी बावड़ी ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर भगवान सांवलिया सेठ को आधा किलो वजनी चांदी निर्मित कमल का पुष्प चढ़ाया, जो भाजपा का चुनाव चिन्ह है. विधायक एवं प्रधान के मंदिर पहुंचने पर पूरा परिसर भगवान सांवलिया सेठ के जयकारों से गूंज उठा.
चित्तौड़ एवं भदेसर के लिए प्रार्थना: भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन के बाद निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा, उन्होंने भगवान सांवलिया सेठ से प्रार्थना की थी कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा की दोनों पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ एवं भदेसर में प्रधान एवं उपप्रधान भाजपा के बनें. आज यह मनोकामना पूरी हुई तो पदयात्रा की. भाजपा के हर कार्यकर्ता ने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से खूब मेहनत की. इनकी मेहनत से चित्तौड़गढ़ विधानसभा की चित्तौड़गढ़ व भदेसर पंचायत समितियों में भाजपा के प्रधान बने हैं. हमारी मनोकामना थी कि हमारे दोनों प्रधान व उपप्रधान बनने के बाद चित्तौड़ चुनाव कार्यालय से सांवलियाजी मंदिर तक पैदल आएंगे. सभी लोगों की मनोकामना पूरी हुई. नवनिर्वाचित प्रधान ने चांदी से बना कमल का फूल भगवान सांवलिया सेठ को चढ़ाया. आक्या बोले, यहां कमल खिला है. प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके बलबूते पर पंचायत समिति बनी.
पढ़ें: चित्तौड़गढ़: सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों ने लुटाया करोड़ों का खजाना, दो चरणों में गिने 15.30 करोड़
तो हॉट सीट भी हो जाएगी नरम सीट: इधर, नवनिर्वाचित प्रधान भंवर सिंह खरड़ी बावड़ी ने कहा कि सांवलिया सेठ के आशीर्वाद से पंचायती राज में चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में प्रधान व उपप्रधान भाजपा के बने हैं. मैंने सांवलिया सेठ के चरणों में विनती की थी कि हमारी नैया पार लगाना. सांवलिया सेठ हमारे साथ थे तो हमारे को किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं थी. प्रधान ने कहा, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या पर सांवलिया सेठ के दोनों हाथ हैं. जब तक सांवलिया सेठ का हाथ चंद्रभान सिंह के साथ है तो हॉट सीट भी नरम सीट हो जाती है. प्रधान बोले, उन्होंने मनोकामना मांगी थी कि प्रधान बनने पर भगवान सांवलिया सेठ को चांदी का कमल भेंट करेंगे. यह कमल आज ही चित्तौड़गढ़ में बनवाया गया था, जो आधा किलो वजनी है. सांवलियाजी मंदिर में दर्शन के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रतन गाडरी, चित्तौड़गढ़ नगर परिषद सभापति अनिल ईनाणी, श्री सांवलिया मंदिर बोर्ड के चेयरमैन हजारीदास वैष्णव, पूर्व चेयरमैन सत्यनारायण शर्मा आदि मौजूद थे.
पढ़ें:चित्तौड़गढ़: सांवलियाजी में निकली भव्य रजत रथयात्रा, रथ के दर्शन को उमड़े लाखों श्रद्धालु
पढ़ें: लक्की ड्रा जीतते ही श्रद्धालु ने सांवलिया सेठ को चढ़ाई चांदी की स्कॉर्पियो और 5 लाख
रास्ते में स्वागत: विधायक चंद्रभान सिंह आक्या एवं कार्यकर्ता 45 किमी की पदयात्रा करीब साढ़े सात घंटे में पूरी कर चित्तौड़ से सांवलियाजी पहुंचे. रात 11 बजे भगवान के शयन से पहले सांवलिया सेठ के दर्शन किए. विधायक आक्या की कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा दोपहर करीब 3 बजे चित्तौड़गढ़ शहर में निजी होटल स्थित भाजपा चुनाव कार्यालय से शुरू हुई. विभिन्न गांवों से होते हुए रात 10.30 बजे सांवलियाजी पहुंचे. मार्ग में विभिन्न स्थानों पर विधायक चंद्रभान सिंह एवं भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वागत हुआ. श्री सांवलियाजी मंदिर में भी ओसरा पुजारी ने विधायक और नवनिर्वाचित प्रधान भंवर सिंह को भगवान सांवलिया सेठ का प्रसाद एवं चरणामृत प्रदान किया और ऊपरना ओढ़ाकर स्वागत किया. इस दौरान मंदिर बोर्ड पदाधिकारी मौजूद थे.
पढ़ें:भोजनशाला में काम करने वाला युवक बना कारोबारी, सांवलिया सेठ को चढ़ाया चांदी का सोलर पैनल