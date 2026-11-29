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भाजपा की जीत की कामना पूरी होने पर 45 किमी पैदल चलकर सांवलिया सेठ पहुंचे विधायक चंद्रभान, प्रधान ने चढ़ाया चांदी का कमल

सांवलिया सेठ को चांदी का कमल चढ़ाते विधायक एवं प्रधान ( ETV Bharat chittorgarh )

चित्तौड़गढ़ : चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र की दोनों पंचायत समितियों में भाजपा की जीत की मनोकामना पूरी होने के बाद विधायक चंद्रभान सिंह आक्या 45 किमी पैदल चलकर भगवान सांवलिया सेठ के मंदिर पहुंचे एवं दर्शन किए. इसी दौरान चित्तौड़गढ़ के नवनिर्वाचित प्रधान भंवर सिंह खरड़ी बावड़ी ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर भगवान सांवलिया सेठ को आधा किलो वजनी चांदी निर्मित कमल का पुष्प चढ़ाया, जो भाजपा का चुनाव चिन्ह है. विधायक एवं प्रधान के मंदिर पहुंचने पर पूरा परिसर भगवान सांवलिया सेठ के जयकारों से गूंज उठा.