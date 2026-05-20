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Heart Bypass Surgery : सांवलिया सेठ को चढ़ाया चांदी का हार्ट, दावा- ऐसा पहली बार...

चित्तौड़गढ़: हार्ट की बाईपास सर्जरी सफल होने पर सांवलियाजी निवासी परिवार ने बुधवार को श्री सांवलिया सेठ मंदिर में 197 ग्राम वजनी चांदी का बना हार्ट भेंट किया. इसके साथ ही चांदी से बना नलकूप भी भगवान को अर्पित किया गया.

सांवलियाजी निवासी उमेश तिवारी ने बताया कि पिता बालमुकुंद तिवारी की दो साल पहले तबीयत बिगड़ गई थी. हार्ट अटैक आने पर पहले उदयपुर और वहां से गुजरात के अहमदाबाद ले जाया गया. वहां हार्ट की बाईपास सर्जरी की गई. ऑपरेशन के दौरान परिवार ने भगवान श्रीसांवलिया सेठ से प्रार्थना की कि सर्जरी सफल होने पर चांदी का हार्ट चढ़ाएंगे. परिवार की मनोकामना पूरी हुई और ऑपरेशन सफल रहा.

उमेश तिवारी ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य एवं रिश्तेदार बैंड-बाजों के साथ घर से रवाना हुए. नाचते-गाते श्री सांवलियाजी मंदिर पहुंचे, यहां भगवान को 197 ग्राम का चांदी का हार्ट और चांदी का नलकूप भेंट किया. श्रद्धालु परिवार ने मंदिर मंडल के भेंट कक्ष कार्यालय में यह चांदी का हार्ट व नलकूप भेंट कर रसीद प्राप्त की.

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