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Heart Bypass Surgery : सांवलिया सेठ को चढ़ाया चांदी का हार्ट, दावा- ऐसा पहली बार...

दो साल पहले श्रद्धालु परिवार ने भगवान से सर्जरी की कामयाबी की मनोकामना की थी. सर्जरी सफल रही तो चढ़ाया चांदी का हृदय और नलकूप.

Silver Heart Offered at Sanwaliyaji Temple in Chittorgarh District
चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलियाजी मंदिर में चांदी निर्मित हार्ट भेंट (Photo Source: Devotee Family)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 3:51 PM IST

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चित्तौड़गढ़: हार्ट की बाईपास सर्जरी सफल होने पर सांवलियाजी निवासी परिवार ने बुधवार को श्री सांवलिया सेठ मंदिर में 197 ग्राम वजनी चांदी का बना हार्ट भेंट किया. इसके साथ ही चांदी से बना नलकूप भी भगवान को अर्पित किया गया.

सांवलियाजी निवासी उमेश तिवारी ने बताया कि पिता बालमुकुंद तिवारी की दो साल पहले तबीयत बिगड़ गई थी. हार्ट अटैक आने पर पहले उदयपुर और वहां से गुजरात के अहमदाबाद ले जाया गया. वहां हार्ट की बाईपास सर्जरी की गई. ऑपरेशन के दौरान परिवार ने भगवान श्रीसांवलिया सेठ से प्रार्थना की कि सर्जरी सफल होने पर चांदी का हार्ट चढ़ाएंगे. परिवार की मनोकामना पूरी हुई और ऑपरेशन सफल रहा.

उमेश तिवारी ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य एवं रिश्तेदार बैंड-बाजों के साथ घर से रवाना हुए. नाचते-गाते श्री सांवलियाजी मंदिर पहुंचे, यहां भगवान को 197 ग्राम का चांदी का हार्ट और चांदी का नलकूप भेंट किया. श्रद्धालु परिवार ने मंदिर मंडल के भेंट कक्ष कार्यालय में यह चांदी का हार्ट व नलकूप भेंट कर रसीद प्राप्त की.

पढ़ें: शोरूम मालिक की पूरी हुई मनोकामना, सांवलिया सेठ को भेंट किया चांदी का ट्रैक्टर

भेंट से पहले कथा: इधर, मंदिर मंडल ने श्रद्धालु परिवार को उपरना पहनाया और भगवान श्री सांवलिया सेठ का प्रसाद भेंट कर स्वागत किया. बालमुकुंद तिवारी सांवलियाजी में वाटिका संचालक हैं. भगवान को चांदी का हार्ट भेंट करने से पहले कथा की गई. वृंदावन धाम से आए भव्य शास्त्री ने कथावाचन किया.

पहली बार हार्ट चढ़ाया: वैश्विक आस्था के केंद्र भगवान श्रीसांवलिया सेठ को आए दिन श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर सोने तथा चांदी की विभिन्न सामग्रियां भेंट करते हैं, लेकिन दावा है कि सांवलिया सेठ को चांदी से बना हार्ट पहली बार भेंट किया गया है.

पढ़ें: अनूठी श्रद्धा: श्रीसांवलिया सेठ का 'आधार कार्ड' तैयार, जानिए क्या है खासियत

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