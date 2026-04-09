रिफाइनरी और मेट्रो विस्तार पर सत्ता और संगठन गदगद, बेढम बोले- पूर्व सीएम ‘रिचार्ज कूपन ’ के लिए जाते थे दिल्ली
केंद्र सरकार द्वारा रिफाइनरी और मेट्रो विस्तार पर लिए निर्णय के बाद प्रदेश बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है.
Published : April 9, 2026 at 7:51 PM IST
जयपुर: केंद्र सरकार की और से रिफाइनरी और मेट्रो विस्तार पर लिए निर्णय पर प्रदेश भाजपा और सरकार में जोश है. मोदी सरकार से मिले इस तोहफे के बाद सरकार और संगठन दोनों ने कांग्रेस पर हमला भी तेज कर दिया है. गुरुवार को जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम संयुक्त रूप से मीडिया मुखातिब हुए.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों नेताओं ने बारी-बारी से प्रदेश के विकास कार्यों, खासकर रिफाइनरी और मेट्रो विस्तार परियोजनाओं को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. इस दौरान नेताओं ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि पिछली सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में विफल रही. मौजूदा मुख्यमंत्री पर सवाल उठाने को समझ आ गया होगा कि तीन घंटे के दिल्ली दौरे से क्या कुछ मिला, जबकि कांग्रेस सरकार में तो तत्कालीन मुख्यमंत्री रिचार्ज कूपन डलवाने के लिए दिल्ली जाते थे.
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तीन घंटे में मिली दो बड़ी सौगात: मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर उठ रहे सवालों पर जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि कांग्रेस नेता अनावश्यक टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि इन दौरों के माध्यम से राज्य को बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिल रही है. उन्होंने कहा कि हाल ही में एक छोटे से दौरे में ही राज्य को रिफाइनरी और मेट्रो विस्तार जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं मिली हैं. कांग्रेस के नेताओं को समझ आज्ञा होगा कि सीएम के तीन घंटे के दिल्ली दौरे से क्या कुछ प्रदेश और जनता को मिला.
बेढम ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि कि गरीब परिवारों को आवास के लिए 1.5 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है, और अब तक 2.14 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है. इसके अलावा प्रदेश में 2.91 लाख शौचालयों का निर्माण और 1,000 पंचायतों में बर्तन बैंक की स्थापना की गई है. उन्होंने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग को विकसित श्रेणी में लाने के लिए प्रतिबद्ध है.
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अपराध के आंकड़ों में आई कमी: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान में केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने बताया कि राजस्थान में गेहूं की खरीद अन्य राज्यों की तुलना में अधिक समर्थन मूल्य पर की जा रही है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है. बेढ़म ने अपराध के मुद्दे पर दावा किया कि पिछले दो वर्षों में अपराधों में 16 प्रतिशत की कमी आई है और हत्या के मामलों में 50 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई है. उन्होंने कांग्रेस शासन को “जंगलराज” करार देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने कानून व्यवस्था में सुधार किया है.
पीएम के हस्तक्षेप के बाद सभी अवरोध दूर: पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान रिफाइनरी के प्रथम चरण का उद्घाटन 21 अप्रैल को किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह परियोजना वर्षों से अटकी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इसके सभी अवरोध दूर हुए हैं. पूनिया ने कहा कि इस रिफाइनरी से लगभग 25 हजार प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे.
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मेट्रो विस्तार पर बोलते हुए पूनिया ने कहा कि जयपुर में मेट्रो की भारी मांग थी और केंद्र सरकार ने इस दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लिया है. पहले इस परियोजना का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन कर रही थी, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत लागत साझा करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है.
सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान: उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सरकार प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है. उन्होंने रामसेतु लिंक परियोजना और यमुना जल लाने की योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पेयजल और सिंचाई दोनों समस्याओं का समाधान होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने शेखावाटी क्षेत्र की जनता को वर्षों तक गुमराह किया, लेकिन अब उन्हें वास्तविक लाभ मिलने जा रहा है. बैरवा ने यह भी बताया कि राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम और अक्षय ऊर्जा में द्वितीय स्थान पर है, साथ ही प्रदेश में सड़कों के विस्तार और अन्य आधारभूत सुविधाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है.
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