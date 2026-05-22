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पंचायत-निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार अलर्ट, विधि विशेषज्ञों से राय लेकर होगा फैसला- जोगाराम पटेल

सरकार पूरी तरह तैयार है: संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अभी तक सरकार को राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले की आधिकारिक प्रति प्राप्त नहीं हुई है. जैसे ही आदेश की कॉपी मिलेगी, उसका विधिक परीक्षण कराया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार न्यायालय के निर्देशों का सम्मान करती है और उनकी पालना के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. पटेल ने कहा कि जब भी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने का आदेश देगा, सरकार पूरी तरह तैयार है. हमारी प्रशासनिक तैयारी पहले से पूरी है, अब केवल कानूनी अनिवार्यताओं और न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अध्ययन किया जाना बाकी है.

हाईकोर्ट फैसले के बाद सत्ता और संगठन अलर्ट हो गया है. संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने विधि विशेषज्ञों से रायसुमारी शुरू कर दी है. जोगाराम पटेल ने कि राज्य सरकार राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन करेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन अंतिम निर्णय हाईकोर्ट के आदेशों के अध्ययन और विधि विशेषज्ञों की राय लेने के बाद ही किया जाएगा.

जयपुर: राजस्थान में लंबे समय से लंबित पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने राज्य सरकार को 31 जुलाई 2026 तक प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया है. अदालत ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए यह समय सीमा तय की है.

तारीखों को लेकर चल रहा था विवाद: पंचायत और निकाय चुनावों की तारीखों को लेकर लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी विवाद बना हुआ था. विपक्ष लगातार सरकार पर चुनाव टालने के आरोप लगाता रहा है, हालांकि सरकार का कहना है कि चुनाव कराने में उसकी ओर से कोई बाधा नहीं है और पूरा मामला कानूनी प्रक्रिया तथा ओबीसी आरक्षण से जुड़े मुद्दों के कारण लंबित रहा. जोगाराम पटेल ने कहा कि चुनाव की तारीखों को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार पहले भी चुनाव के लिए तैयार थी और भविष्य में भी तैयार रहेगी.

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ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर टिकी नजर: चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है. मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हाईकोर्ट ने ओबीसी आयोग को भी निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. अब आयोग कब रिपोर्ट सौंपता है, उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग स्वतंत्र संस्था है और उसका अपना अधिकार क्षेत्र है. आयोग जब रिपोर्ट देगा, सरकार उसका अध्ययन करेगी और उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा. सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती पंचायत और निकाय चुनावों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना है. यही कारण है कि सरकार कानूनी राय लेकर ही आगे बढ़ना चाहती है.

चुनावी तैयारियां पूरी, फैसले का इंतजार: सरकार और भाजपा संगठन दोनों का दावा है कि चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. प्रशासनिक स्तर पर भी आवश्यक व्यवस्थाएं लगभग तैयार हैं, अब सबकी नजर हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हुई है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि ओबीसी आयोग समय पर रिपोर्ट सौंप देता है और कानूनी अड़चनें दूर हो जाती हैं, तो राज्य में पंचायत और निकाय चुनावों का रास्ता जल्द साफ हो सकता है.

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