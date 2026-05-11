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उत्तराखंड में 12 और 13 मई को भारी बारिश का अलर्ट जारी, गढ़वाल कमिश्नर ने श्रद्धालुओं से की ये अपील

उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी ( Photo-ETV Bharat )