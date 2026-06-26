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मुहर्रम पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद ताजियों की ऊंचाई 15 फीट तक सीमित रहेगी, प्रशासन अलर्ट

उपजिलाधिकारी जसपुर ने नगर पालिका और पुलिस अधिकारियों को निर्देश किया कि मुहर्रम में निकाले जाने वाले ताजियों की ऊंचाई 15 फीट से कम हो

MUHARRAM IN UTTARAKHAND
आज मुहर्रम है (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 26, 2026 at 8:01 AM IST

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रुद्रपुर: आज मुहर्रम है. इस अवसर पर निकाले जाने वाले ताजियों को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण आदेश के बाद जसपुर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है. हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि मुहर्रम के दौरान निकाले जाने वाले ताजियों की ऊंचाई 15 फीट से अधिक नहीं होगी और किसी भी सरकारी अथवा निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. आदेश के बाद प्रशासन ने नगर पालिका और पुलिस विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

मुहर्रम के ताजिए की ऊंचाई 15 फीट से ज्यादा नहीं होगी: देशभर में मुस्लिम समुदाय आज मुहर्रम मना रहा है. मुस्लिम ताजिया के जुलूस में या हुसैन के नारे के साथ मातम मनाते हैं. आज रोजा, दुआ और सदका का खास दिन है. उत्तराखंड के जसपुर क्षेत्र में मुहर्रम के दौरान निकाले जाने वाले ताजियों को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हैं. जसपुर निवासी मोहित गर्ग द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2024 में मुहर्रम के दौरान निकाले गए ऊंचे ताजियों के कारण उनके मकान को नुकसान पहुंचा था. उनका आरोप था कि ताजिए की ऊंचाई अधिक होने के कारण मकान के छज्जे और अन्य हिस्सों को क्षति पहुंची थी. इसके अलावा जुलूस के दौरान पूरे दिन बिजली आपूर्ति बाधित रहने से आम लोगों और व्यापारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिससे आर्थिक नुकसान हुआ था.

याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट का आदेश: इन परिस्थितियों को देखते हुए मोहित गर्ग ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रशासन को निर्देश दिए कि ताजियों की ऊंचाई 15 फीट से अधिक न होने दी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे.

ताजिए से संपत्ति को पहुंचा था नुकसान: याचिकाकर्ता मोहित गर्ग ने कहा कि उन्हें किसी भी समुदाय या धार्मिक आयोजन से कोई आपत्ति नहीं है. उनका उद्देश्य केवल अपनी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि दो वर्ष पहले उनके मकान को नुकसान पहुंचा था, इसलिए उन्होंने न्यायालय से सुरक्षा की मांग की थी. उन्होंने न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि अब प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा न हो.

पुलिस प्रशासन सतर्क: वहीं, उपजिलाधिकारी जसपुर राहुल शाह ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में 16 जून को मामले का निस्तारण कर दिया गया था. उन्होंने नगर पालिका और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मुहर्रम के दौरान निकाले जाने वाले ताजियों की ऊंचाई 15 फीट से कम रखी जाए तथा जुलूस मार्ग पर किसी भी निजी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न होने दिया जाए.

एसडीएम ने बताया कि याचिकाकर्ता के भवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक पुलिस बल और नगर पालिका कर्मियों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही जुलूस के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना या अप्रिय घटना न हो.
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मुहर्रम पर ताजिए की ऊंचाई
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