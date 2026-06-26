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मुहर्रम पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद ताजियों की ऊंचाई 15 फीट तक सीमित रहेगी, प्रशासन अलर्ट

रुद्रपुर: आज मुहर्रम है. इस अवसर पर निकाले जाने वाले ताजियों को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण आदेश के बाद जसपुर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है. हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि मुहर्रम के दौरान निकाले जाने वाले ताजियों की ऊंचाई 15 फीट से अधिक नहीं होगी और किसी भी सरकारी अथवा निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. आदेश के बाद प्रशासन ने नगर पालिका और पुलिस विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

मुहर्रम के ताजिए की ऊंचाई 15 फीट से ज्यादा नहीं होगी: देशभर में मुस्लिम समुदाय आज मुहर्रम मना रहा है. मुस्लिम ताजिया के जुलूस में या हुसैन के नारे के साथ मातम मनाते हैं. आज रोजा, दुआ और सदका का खास दिन है. उत्तराखंड के जसपुर क्षेत्र में मुहर्रम के दौरान निकाले जाने वाले ताजियों को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हैं. जसपुर निवासी मोहित गर्ग द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2024 में मुहर्रम के दौरान निकाले गए ऊंचे ताजियों के कारण उनके मकान को नुकसान पहुंचा था. उनका आरोप था कि ताजिए की ऊंचाई अधिक होने के कारण मकान के छज्जे और अन्य हिस्सों को क्षति पहुंची थी. इसके अलावा जुलूस के दौरान पूरे दिन बिजली आपूर्ति बाधित रहने से आम लोगों और व्यापारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिससे आर्थिक नुकसान हुआ था.

याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट का आदेश: इन परिस्थितियों को देखते हुए मोहित गर्ग ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रशासन को निर्देश दिए कि ताजियों की ऊंचाई 15 फीट से अधिक न होने दी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे.