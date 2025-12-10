ETV Bharat / state

गुरुग्राम के नाइट क्लब्स और बार की होगी जांच, गोवा हादसे के बाद आदेश जारी

गुरुग्राम : गोवा के एक नाइट क्लब में हाल ही में हुए दर्दनाक हादसे ने देशभर में नाइट क्लबों के सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दिल्ली से सट्टे साइबर सिटी गुरुग्राम में भी भारी संख्या में नाइट क्लब है और गोवा हादसे के बाद गुरुग्राम पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है. गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने सभी DCsP, ACsP, SHOs और संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नाइट क्लबों की सख़्त सुरक्षा जांच शुरू करने के आदेश जारी किए हैं.

नाइट क्लबों की होगी जांच : गोवा हादसे जैसी स्थिति को रोकने के लिए गुरुग्राम में सभी बार, क्लब और देर रात तक संचालित होने वाले प्रतिष्ठानों पर विशेष निगरानी की जा रही है. पुलिस टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि नाइट क्लब्स का गहन निरीक्षण करें. सभी एंट्री और एग्जिट गेट है या नहीं इसकी जानकारी ली जाए. जगह-जगह इमरजेंसी एग्जिट स्पष्ट रूप से मार्क हो और उपयोग योग्य होने चाहिए. क्लब संचालकों को सुरक्षा मानकों के पालन के लिए जागरूक भी किया जाएगा.

गुरुग्राम के नाइट क्लब्स और बार की होगी जांच (Etv Bharat)

कानूनी कार्रवाई होगी : डीसीपी हेडक्वार्टर अर्पित जैन की माने तो गोवा जैसे बड़े हादसे को टालने के लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों की मॉनिटरिंग जरूरी है. इसलिए सभी 36 पुलिस थानों को विशेष सुरक्षा जांच में लगाया गया है और कोई भी नाइट क्लब सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.