ETV Bharat / state

हरिद्वार में 45 लग्जरी बसों का चालान, 6 सीज, 5 का फिटनेस सर्टिफिकेट निरस्त, जानें कारण

हरिद्वार में पिछले दिनों 2 लग्जरी बसों में आग लगी थी, इसके बाद परिवहन विभाग ने 6 और 7 जून को चेकिंग अभियान चलाया

Haridwar luxury buses checked
लग्जरी बसों की चेकिंग करते अफसर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 8, 2026 at 11:07 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: पिछले दिनों हरिद्वार में 2 लग्जरी बसों में आग लगने की घटनाएं सामने आई थीं. इसके बाद परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाकर टीम ने 45 बसों के चालान किए हैं. 06 बसें सीज की गई हैं और 05 वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए हैं.

हरिद्वार में लग्जरी बसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने बताया कि जनपद हरिद्वार में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा यात्री वाहनों के सुरक्षित एवं नियमबद्ध संचालन के उद्देश्य से 06 एवं 07 जून को लग्जरी एवं अन्य यात्री बसों के विरुद्ध विशेष सघन प्रवर्तन अभियान संचालित किया गया. नेहा झा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हरिद्वार एवं कृष्णा पलारिया, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुड़की के नेतृत्व में परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमों, इंटरसेप्टर वाहनों तथा तकनीकी निरीक्षण दलों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया.

Haridwar luxury buses checked
हरिद्वार में लग्जरी बसों की चेकिंग हुई (ETV Bharat)

परिवहन विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान: अभियान के अंतर्गत हरिद्वार, रुड़की, राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख यात्री मार्गों, बस अड्डों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर संचालित लग्जरी बसों एवं यात्री वाहनों का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, कर अदायगी, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, चालक अनुज्ञप्ति, स्पीड गवर्नर, जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास व्यवस्था तथा अन्य अनिवार्य सुरक्षा मानकों का गहन जांच की गई.

Haridwar luxury buses checked
पिछले दिनों लग्जरी बसों में आग लगने की घटनाओं के बाद चेकिंग हुई (ETV Bharat)

45 लग्जरी बसों का चालान, 6 सीज की गईं: जांच के दौरान अनेक वाहनों में विभिन्न प्रकार की तकनीकी एवं वैधानिक अनियमितताएं पाई गईं, जिन पर मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की गई. विशेष अभियान के दौरान कुल 45 बसों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई. गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 06 बसों को सीज किया गया. इसके अतिरिक्त तकनीकी मानकों के अनुरूप न पाए जाने वाले 05 वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र निरस्त किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को संस्तुति प्रेषित की गई है.

Haridwar luxury buses checked
45 लग्जरी बसों का चालान हुआ (ETV Bharat)

सड़क सुरक्षा से समझौता नहीं: अभियान के दौरान विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया गया कि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का पूर्ण अनुपालन हो तथा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुरक्षा एवं अनुशासन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके. परिवहन विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि सड़क सुरक्षा के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों एवं संचालकों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार के सघन प्रवर्तन अभियान निरंतर जारी रहेंगे.

Haridwar luxury buses checked
6 लग्जरी बसें सीज की गई हैं (ETV Bharat)

वाहनों का नियमित निरीक्षण करने का आदेश: निखिल शर्मा ने समस्त वाहन स्वामियों एवं संचालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के समस्त अभिलेख अद्यतन रखें, वाहनों का नियमित अनुरक्षण कराएं तथा निर्धारित सुरक्षा एवं तकनीकी मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें. नियमों का पालन न केवल दुर्घटनाओं में कमी लाने में सहायक होगा, बल्कि यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

Haridwar luxury buses checked
5 लग्जरी बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट निरस्त हुआ है (ETV Bharat)

चेकिंग अभियान में ये अफसर रहे मौजूद: इस विशेष अभियान में वरुणा सैनी, परिवहन कर अधिकारी, भारत भूषण, मुकेश भारती, रविन्द्र पाल सैनी, हरीश रावल, संगीता धीमान, नवीन तिवारी, केके बिजल्वाण तथा आनंद वर्धन, सम्भागीय निरीक्षक (तकनीकी) सहित परिवहन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सक्रिय सहभागिता निभाई गई.

Haridwar luxury buses checked
सड़क सुरक्षा पर परिवहन विभाग का जोर (ETV Bharat)

इसी महीने दो लग्जरी बसों में आग लग चुकी है: गौरतलब है कि बीते दिनों हरिद्वार में लग्जरी बसों में आग लगने से दो बड़े हादसे हो गए थे. हालांकि इन हादसों में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बसें पूरी तरह जल गई और यात्रियों का सामान भी जल गया था.

Haridwar luxury buses checked
6 और 7 जून को चेकिंग अभियान चलाया (ETV Bharat)

6 जून को सर्वानंद घाट के बाद लग्जरी बस में आग लगी थी: बीती 06 जून को हरिद्वार-देहरादून हाईवे पर सर्वानंद घाट के पास अचानक से चलती हुई बस में आग लग गई थी. हाईवे पर चलती हुई बस में आग लगने के कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई थी. हादसे के वक्त बस में 42 यात्री सवार थे, जो हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहे थे. गनीमत रही कि बस चालक की सतर्कता और यात्रियों की सूझबूझ से सभी लोग समय रहते बस से बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया था.

Haridwar luxury buses checked
वाहनों का नियमित निरीक्षण करने का आदेश (ETV Bharat)

3 जून को बहादराबाद इलाके में लग्जरी बस में आग लगी थी: इससे पहले 03 जून की रात हरिद्वार के बहादराबाद क्षेत्र में भी शांतरशाह चौकी के नजदीक हाइवे पर चलती वोल्वो बस में आग लग गई थी. यह बस ऋषिकेश से राजस्थान जा रही थी. बस में दो विदेशी नागरिकों समेत 32 यात्री सवार थे. यहां भी बस पूरी तरह जल गई और यात्रियों का पीछे की तरफ रखा सामान जल गया था. अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में भी कोई जनहानि नहीं हुई थी. इन हादसों के बाद परिवहन विभाग हरकत में आया और मानकों का पालन न करने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

HARIDWAR LUXURY BUS FIRE
HARIDWAR ROAD SAFETY
हरिद्वार लग्जरी बसों की चेकिंग
हरिद्वार लग्जरी बसों में आग
HARIDWAR LUXURY BUSES CHECKED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.