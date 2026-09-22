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पुरोहितजी के कटला अग्निकांड के बाद चारदीवारी में फायर सेफ्टी अलर्ट, 24 घंटे तैनात रहेगी फायर ब्रिगेड, 7 दिन में दुकानों का सर्वे

जयपुर: राजधानी में चारदीवारी के पुरोहितजी के कटले में हालिया अग्निकांड ने पुराने बाजारों और घनी आबादी वाले इलाकों में फायर सेफ्टी इंतजामों की हकीकत फिर सामने ला दी. संकरी गलियां, एक-दूसरे से सटी दुकानें, पुराने निर्माण और बाजारों में बड़ी मात्रा में रखा सामान आग लगने की स्थिति में चुनौती बन सकता है. इसी को देखते हुए अब नगर निगम ने चारदीवारी क्षेत्र में फायर सेफ्टी इंतजामों को लेकर निगरानी बढ़ाने और आपात स्थिति में तत्काल रिस्पॉन्स की व्यवस्था का प्लान बनाया है.

हेरिटेज कार्यालय पर 24x7 रहेगी फायर ब्रिगेड: पुरोहित जी के कटले में फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरह दुरुस्त होने तक चारदीवारी स्थित हेरिटेज कार्यालय पर 24 घंटे फायर ब्रिगेड तैनात रहेगी. साथ ही दो एक्सपर्ट फायर कर्मचारियों की भी तैनाती की जाएगी, ताकि आग जैसी आपात स्थिति में शुरुआती स्तर पर ही कार्रवाई की जा सके. निगम के कार्यवाहक आयुक्त गौरव सैनी ने बताया, चारदीवारी जैसे घने इलाके में आग की सूचना मिलने के बाद दमकल को घटनास्थल तक पहुंचने में लगने वाला समय बेहद महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में हेरिटेज कार्यालय पर फायर ब्रिगेड की मौजूदगी तत्काल राहत और बचाव कार्रवाई में मददगार हो सकती है.

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घाटगेट से कटले तक हाइड्रेंट लाइन होगी दुरुस्त: आयुक्त सैनी ने घाटगेट फायर स्टेशन से पुरोहितजी के कटले तक जाने वाली हाइड्रेंट लाइन और वहां मौजूद फायर फाइटिंग सिस्टम को तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं. ये व्यवस्था इसलिए भी अहम है क्योंकि बाजार के अंदर आग लगने पर सिर्फ दमकल वाहन के भरोसे रहना पर्याप्त नहीं हो सकता. फायर हाइड्रेंट और अन्य उपकरण चालू हालत में होने पर आग पर शुरुआती स्तर पर काबू पाने में मदद मिल सकती है.

व्यापारियों से वार्ता करते निगम अधिकारी (ETV Bharat Jaipur)

स्प्रिंकलर लगाने पर व्यापारी सहमत: अग्निकांड के बाद नगर निगम अधिकारियों ने व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की. इसमें आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए पुरोहितजी के कटले में व्यापारियों की ओर से स्वयं स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने पर सहमति बनी है. हालांकि अब निगाहें इस पर रहेगी कि ये व्यवस्था कितनी जल्दी जमीन पर उतरती है. बाजार की सभी दुकानों और अन्य हिस्सों को इससे किस तरह कवर किया जाता है.