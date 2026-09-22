पुरोहितजी के कटला अग्निकांड के बाद चारदीवारी में फायर सेफ्टी अलर्ट, 24 घंटे तैनात रहेगी फायर ब्रिगेड, 7 दिन में दुकानों का सर्वे
निगम ने चारदीवारी क्षेत्र में फायर सेफ्टी इंतजामों को लेकर निगरानी बढ़ाने और आपात स्थिति में तत्काल रिस्पॉन्स की व्यवस्था का प्लान बनाया है.
Published : September 22, 2026 at 8:53 PM IST
जयपुर: राजधानी में चारदीवारी के पुरोहितजी के कटले में हालिया अग्निकांड ने पुराने बाजारों और घनी आबादी वाले इलाकों में फायर सेफ्टी इंतजामों की हकीकत फिर सामने ला दी. संकरी गलियां, एक-दूसरे से सटी दुकानें, पुराने निर्माण और बाजारों में बड़ी मात्रा में रखा सामान आग लगने की स्थिति में चुनौती बन सकता है. इसी को देखते हुए अब नगर निगम ने चारदीवारी क्षेत्र में फायर सेफ्टी इंतजामों को लेकर निगरानी बढ़ाने और आपात स्थिति में तत्काल रिस्पॉन्स की व्यवस्था का प्लान बनाया है.
हेरिटेज कार्यालय पर 24x7 रहेगी फायर ब्रिगेड: पुरोहित जी के कटले में फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरह दुरुस्त होने तक चारदीवारी स्थित हेरिटेज कार्यालय पर 24 घंटे फायर ब्रिगेड तैनात रहेगी. साथ ही दो एक्सपर्ट फायर कर्मचारियों की भी तैनाती की जाएगी, ताकि आग जैसी आपात स्थिति में शुरुआती स्तर पर ही कार्रवाई की जा सके. निगम के कार्यवाहक आयुक्त गौरव सैनी ने बताया, चारदीवारी जैसे घने इलाके में आग की सूचना मिलने के बाद दमकल को घटनास्थल तक पहुंचने में लगने वाला समय बेहद महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में हेरिटेज कार्यालय पर फायर ब्रिगेड की मौजूदगी तत्काल राहत और बचाव कार्रवाई में मददगार हो सकती है.
पढ़ें: जयपुर के पुरोहित जी का कटला में लगी भीषण आग, कई दुकानों का सामान जलकर राख
घाटगेट से कटले तक हाइड्रेंट लाइन होगी दुरुस्त: आयुक्त सैनी ने घाटगेट फायर स्टेशन से पुरोहितजी के कटले तक जाने वाली हाइड्रेंट लाइन और वहां मौजूद फायर फाइटिंग सिस्टम को तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं. ये व्यवस्था इसलिए भी अहम है क्योंकि बाजार के अंदर आग लगने पर सिर्फ दमकल वाहन के भरोसे रहना पर्याप्त नहीं हो सकता. फायर हाइड्रेंट और अन्य उपकरण चालू हालत में होने पर आग पर शुरुआती स्तर पर काबू पाने में मदद मिल सकती है.
स्प्रिंकलर लगाने पर व्यापारी सहमत: अग्निकांड के बाद नगर निगम अधिकारियों ने व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की. इसमें आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए पुरोहितजी के कटले में व्यापारियों की ओर से स्वयं स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने पर सहमति बनी है. हालांकि अब निगाहें इस पर रहेगी कि ये व्यवस्था कितनी जल्दी जमीन पर उतरती है. बाजार की सभी दुकानों और अन्य हिस्सों को इससे किस तरह कवर किया जाता है.
पढ़ें: पुरोहित जी का कटला अग्निकांड: करोड़ों का सामान मलबे में तब्दील, गहलोत से व्यापारी बोले- लाखों रुपए टैक्स के बावजूद सुरक्षा नहीं
सात दिन में शहर की दुकानों का सर्वे : पुरोहितजी के कटले की घटना के बाद निगम ने सिर्फ इसी बाजार तक कार्रवाई सीमित नहीं रखने का फैसला किया है. कार्यवाहक आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने अग्निशमन अधिकारियों को निर्देश दिए कि जयपुर शहर के दुकानों का सात दिन में सर्वे किया जाए. सर्वे के दौरान ये देखा जाएगा कि कौन से प्रतिष्ठान बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे हैं. ऐसे प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए जाएंगे. जिन प्रतिष्ठानों के पास पहले से फायर एनओसी है, उनका भी दोबारा सर्वे किया जाएगा. निगम ये जांच करेगा कि एनओसी हासिल करने के बाद भी वहां निर्धारित अग्निशमन मानकों की पालना हो रही है या नहीं. सिर्फ फायर एनओसी होना ही पर्याप्त नहीं माना जाएगा, बल्कि फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन व्यवस्था और सुरक्षा मानकों की वास्तविक स्थिति भी देखी जाएगी.
पुरानी इमारतों और घने बाजारों में चुनौती ज्यादा : चारदीवारी के बाजारों में बड़ी संख्या में पुराने भवन हैं और कई जगह दुकानें एक-दूसरे से सटी हुई हैं. ऐसे इलाकों में आग लगने पर आग तेजी से फैलने का खतरा रहता है. इसके अलावा संकरी सड़कें और बाजारों में भीड़ दमकल वाहनों की आवाजाही को भी प्रभावित कर सकती है. पुरोहितजी के कटले में हुई घटना ने इन्हीं परिस्थितियों के बीच फायर सेफ्टी की तैयारियों को लेकर गंभीरता बढ़ा दी. अब निगम के सामने चुनौती केवल आग लगने के बाद दमकल पहुंचाने की नहीं, बल्कि आग लगने से पहले ही संभावित जोखिम वाले प्रतिष्ठानों की पहचान करने की है. सात दिन के सर्वे में सामने आने वाली स्थिति से ये स्पष्ट होगा कि जयपुर के बाजारों में कितने प्रतिष्ठान वास्तव में फायर सेफ्टी मानकों के अनुरूप चल रहे हैं और कितने सिर्फ कागजों में सुरक्षित हैं.
पढ़ें:पुरोहित जी का कटला अग्निकांड: राज्य सरकार ने गठित की उच्चस्तरीय जांच कमेटी, CFO और AFO निलंबित
पढ़ें: पुरोहित जी का कटला में कपड़ों की दुकानों में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान
पढ़ें: Ground Report: दमकल की 'नो एंट्री' और झूलते तारों का मकड़जाल, सदियों पुराने परकोटे में भगवान भरोसे है सुरक्षा