समाजसेवी प्रेम सिंह परिहार ने मृत्यु के बाद भी दी अमर सेवा, बूंदी मेडिकल कॉलेज को दान की अपनी देह
कोटा के समाजसेवी प्रेम सिंह परिहार का आकस्मिक निधन के बाद परिवार ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उनकी देह दान कर दी.
Published : February 5, 2026 at 7:19 PM IST
बूंदी: समाजसेवा और मानवता के प्रति समर्पित जीवन जीने वाले कोटा के इंदिरा कॉलोनी निवासी प्रेम सिंह परिहार ने अपने देहदान से एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है. बुधवार रात आकस्मिक निधन के बाद उनके परिजनों ने उनकी इच्छा के अनुसार देहदान किया, जो राजकीय मेडिकल कॉलेज, बूंदी को वर्ष 2026 का पहला देहदान बना.
प्रेम सिंह परिहार आर्य समाज के सिद्धांतों के जीवंत प्रतीक थे. वे आर्य समाज रेलवे कॉलोनी के कोषाध्यक्ष, पाल बघेल क्षत्रिय समाज कोटा के पूर्व अध्यक्ष तथा प्रकृति प्रेमी, बालिका शिक्षा समर्थक, पर्यावरण संरक्षणकर्ता और महिलाओं-बच्चों के अधिकारों के प्रहरी रहे. समाजसेवा उनके जीवन का उद्देश्य थी. वर्ष 2018 में उन्होंने शाइन इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से नेत्रदान एवं देहदान का संकल्प लिया था. निधन से मात्र दो दिन पूर्व उन्होंने अपनी पत्नी कमला परिहार को स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा बताई थी.
कोटा से बूंदी तक भावुक अंतिम यात्रा: निधन के बाद उनके बेटे सत्यव्रत परिहार ने तड़के करीब 4 बजे शाइन इंडिया फाउंडेशन के डॉ. कुलवंत गौड़ से संपर्क किया. मार्गदर्शन में निवास पर ही नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी हुई और परिवार की सहमति से देह को बूंदी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. कोटा से बूंदी तक लगभग 40 किलोमीटर की यह अंतिम यात्रा आर्य समाज के वैदिक मंत्रोच्चार, आंसुओं और श्रद्धा के बीच संपन्न हुई. परिजन, रिश्तेदार और मोहल्ले के 200 से अधिक लोग उपस्थित रहे.
आर्य समाज नेताओं ने व्यक्त किया गहरा शोक: आर्य उपप्रतिनिधि सभा, कोटा संभाग के संरक्षक डॉ. वेद प्रकाश गुप्ता और महामंत्री चन्द्रमोहन कुशवाह ने बताया कि प्रेम सिंह ने आर्य समाज की शिक्षाओं को जीवन भर आत्मसात किया. रेलवे क्षेत्र के आर्य समाज अध्यक्ष हरिदत्त शर्मा ने उनके असमय निधन को अपूरणीय क्षति बताया और सेवा कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने को सच्ची श्रद्धांजलि करार दिया.
मेडिकल कॉलेज में पहला देहदान: राजकीय मेडिकल कॉलेज, बूंदी के विभाग अध्यक्ष डॉ. विजय नायक ने बताया कि यह वर्ष का पहला देहदान है, जो चिकित्सा शिक्षा के लिए अमूल्य साबित होगा. भावी चिकित्सकों की उपस्थिति में परिवार को शाइन इंडिया फाउंडेशन एवं कॉलेज की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.
शाइन इंडिया फाउंडेशन के बूंदी ज्योति मित्र इदरीस बोहरा ने जानकारी दी कि संस्था के माध्यम से बूंदी में इससे पूर्व वर्ष 2023 में स्वर्गीय पिंकी छाबड़ा (केशोरायपाटन) और वर्ष 2025 में स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार विजयवर्गीय का देहदान हुआ था, अब प्रेम सिंह परिहार का देहदान इस श्रृंखला में तीसरा है.
